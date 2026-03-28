Seis películas imperdibles en Netflix para un fin de semana lleno de acción y misterio

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El fin de semana es la excusa perfecta para desconectarte y sumergirte en buenas historias. Ya sea que prefieras adrenalina pura, misterios por resolver o tramas intensas que te mantengan al borde del sofá, siempre hay una película ideal para tu mood.

Por eso preparamos una selección variada en Netflix para que no pierdas tiempo buscando entre el catálogo. Seis propuestas que combinan acción, aventura y suspenso, perfectas para maratonear solo, en pareja o en coro.

Prepara las palomitas y dale play.

Misión de rescate 2

2023 ⁨16+⁩ Acción

El agente altamente entrenado Tyler Rake regresa del umbral de la muerte con otra peligrosa misión: rescatar a la familia de un mafioso despiadado.

Enola Holmes

2020 ⁨13+ ⁩Dramas

Cuando su madre desaparece, la joven Enola descubre que sus hermanos, Sherlock y Mycroft, no son de gran ayuda. Pero ella es una auténtica Holmes y resolverá el caso.

El salario del miedo

2024 ⁨16+ ⁩Acción

Cuando la explosión de un pozo petrolero amenaza cientos de vidas, un equipo de expertos debe transportar nitroglicerina en una travesía mortal por el desierto.

Alerta roja

2021⁨ 13+ ⁩Acción

A regañadientes, un perfilador del FBI hace equipo con el ladrón de arte más buscado del mundo para atrapar a una delincuente que siempre consigue ir un paso por delante.

El Gran Diluvio

2025 ⁨16+ ⁩Acción

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

La vieja guardia

2020 ⁨16+⁩ Acción

Cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la humanidad son perseguidos por sus misteriosos poderes, justo cuando descubren a una nueva integrante.