Vea aquí lo nuevo que trae Netflix para tí

La plataforma de Netflix arranca con una nueva temporada cargada de estrenos, sorpresas y producciones originales que prometen conquistar a todos los gustos.

Desde series que rompen esquemas hasta películas esperadas y documentales reveladores, la plataforma prepara un catálogo renovado para que no te falte qué ver.

Esto es lo nuevo que llega a Netflix y que no querrás perderte.

Stargate SG-1: Temporadas disponibles el domingo

Stargate SG-1

El comando de Stargate vuelve a la acción cuando Jack O'Neill y su tripulación encuentran un mapa de Stargates que les permite combatir maniobras extraterrestres.

Smallville: Temporadas disponibles el 24 de febrero

Smallville

En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.

El vínculo sueco: Estreno el 19 de febrero

El vínculo sueco

En esta historia de la vida real poco conocida, un burócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

Love Life: Temporadas disponibles el 20 de febrero

Love Life

En esta serie antológica de comedia romántica, un grupo de neoyorquinos conocen las distintas facetas del amor, desde las primeras impresiones hasta las relaciones duraderas.

Pavana: Estreno el 20 de febrero

Pavana

Gracias a sus trabajos, tres personas solitarias cruzan caminos y hallan consuelo en la compañía del otro mientras exploran la naturaleza del amor.