Noel Ventura, un relevo que catapulta el talento del teatro

El actor y humorista Noel Ventura no para. En sus 13 años de carrera este joven se mantiene trabajando y aportando al arte dominicano y una prueba de esto es su proyecto El Festecom.

“Es un gran aporte al teatro dominicano. Un festival que celebra, aplaude y promociona la comedia, además de lograr que el público que la consume se mantenga conectado al ámbito teatral, tomando en cuenta que cada fin de semana el espectador tendrá la oportunidad de ver una pieza teatral diferente, comparando estéticas, estilos e historias”, explicó Ventura.

La idea del Festecom surge en el 2019, con la necesidad de hacer un proyecto teatral novedoso y llamativo. Tomando en cuenta que el país tiene mucha afinidad al género cómico, “entendía como productor que la comedia teatral debía tener un espacio que la gente lo espere, que el teatrista lo procure y que las compañías lo vean como una oportunidad de volver”, resaltó.

Es la cuarta edición del festival, que este año está dedicado a los 34 años del Teatro Guloya.

Noel cierra el año el 19 de diciembre bajo la producción de Joyce Roy “presentaré mi nuevo espectáculo de humor “Fiesta en pijama con La Pasante”, para celebrar mis 13 años en el humor. Un espectáculo que promete ser un encuentro íntimo entre el público y “La Pasante”.

Habrá invitados sorpresas y promete ser un espectáculo cómico-teatral. Se presentará en Escenario 360 a las 9:00 de la noche.

Agenda

El 6 y 7 de diciembre se presentará el show de improvisación “Momento cero” a cargo de Zarramé Improv y el cierre del festival será la obra “Otelo… Sniff” del Teatro Guloya. Las funciones son sábados a las 8:30 p.m y domingos a las 7:30 p.m. También todos los domingos del Festecom, de 8:00 a.m a 12:00 p.m se realizarán talleres.