Nuevos detalles de Premios Soberano 2026 que están dando de qué

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció este martes que la destacada actriz Nashla Bogaert será una de las presentadoras en los Premios Soberano 2026.

Asimismo, se une el comediante Carlos Sánchez y el humorista Juan Carlos Pichardo como presentadores de categoría.

Los Premios Soberano, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m.

Más sobre los presentadores

Carlos Sánchez

Bogaert es ganadora del Soberano y figura clave del cine y el teatro, Nashla esta vez entregará estatuillas en la edición 41 de los galardones.

Mientras, que Pichardo es múltiple ganador del Soberano y dueño de una trayectoria que ha conquistado escenarios, radio y televisión, regresa con su chispa, experiencia y dominio escénico prometen darle un toque especial a una noche cargada de emociones.

Nasha

Y el humor ingenioso también tendrá su espacio con Carlos Sánchez quien es ganador del Premio Soberano y referente del stand-up comedy en República Dominicana.

Los presentadores oficiales

Georgina e Irving

Oficialmente a Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores de la edición 41 de los Premios Soberano, el evento artístico más importante, icónico y de mayor de audiencia de República Dominicana.

El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.

Mientras, que Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores oficiales del evento.

La elección de Alberti y Duluc reúne a dos figuras con amplia experiencia, credibilidad y conexión con el público, quienes tendrán a su cargo conducir una gala que desde el 1985 celebra lo mejor del talento dominicano en la música, el cine, la televisión, el teatro y la comunicación.

Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, destacó la relevancia de Premios Soberano como plataforma fundamental para el sector cultural de la nación: «Estos galardones representan mucho más que una gala de premiación; es la principal vitrina para visibilizar, reconocer y proyectar lo mejor del arte y la cultura del país, dentro y fuera de nuestras fronteras. Cada edición reafirma nuestro compromiso con el talento, la identidad y la excelencia artística nacional».

Con esta dupla de presentadores, el liderazgo institucional de Acroarte y el equipo de producción consolidado bajo el liderazgo de César Suárez Jr., Premios Soberano 2026 se perfila –una vez más– como una edición memorable, reafirmando su posición como la máxima celebración del talento y la cultura dominicana.