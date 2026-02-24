Premio Mujeres que Inspiran celebrará tercera edición y reafirma su impacto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Premio Mujeres que Inspiran celebrará su tercera edición consolidado como un evento clave para visibilizar y reconocer a figuras femeninas destacadas en distintos campos profesionales, cuyos aportes impactan de manera significativa a la sociedad y al desarrollo del país.

La iniciativa, creada por la comunicadora y gestora cultural Emelyn Baldera, ha logrado posicionarse en apenas tres ediciones como una plataforma única de reconocimiento al liderazgo, la excelencia y la trayectoria de mujeres que marcan la diferencia en sus respectivas áreas.

Baldera destacó que el crecimiento sostenido del premio es reflejo del respaldo institucional y del interés que ha despertado en la ciudadanía. «En tan solo tres ediciones, el Premio Mujeres que Inspiran ha demostrado una solidez admirable. Hemos crecido en alcance, en proyección y en impacto, consolidándonos como un espacio necesario para reconocer historias de esfuerzo, liderazgo y compromiso con el país», expresó.

La ceremonia de entrega, que tendrá por tercer año consecutivo en la producción general a Elka Núñez, presidenta de Resolto, se celebrará el próximo 23 de junio en el Teatro de la Casa San Pablo, escenario que también acogió en 2025 la segunda edición del galardón, reafirmando así la continuidad y fortalecimiento del evento en un espacio emblemático para la cultura y el encuentro social.

El Premio Mujeres que Inspiran inició su recorrido en 2024, marcando un precedente en el reconocimiento femenino. En esa primera entrega, el máximo galardón, Mujeres que Inspiran a la Trayectoria Profesional, fue otorgado a la comunicadora Milady de Cabral. Un año después, la distinción recayó en manos de la célebre artista Milly Quezada, reconocida internacionalmente como la «reina del merengue».

Con esta tercera edición, el Premio Mujeres que Inspiran reafirma su compromiso de continuar exaltando el talento, la resiliencia y la influencia positiva de mujeres que, desde distintos escenarios, contribuyen a la transformación social y al fortalecimiento del país.

El Premio Mujeres que Inspiran se entrega a profesionales destacadas en distintas ramas, tras un exhaustivo proceso en el que participan las integrantes del Consejo Consultivo, órgano instituido en la segunda edición del pasado año.

El consejo es encabezado por la presidenta y fundadora de los premios, Emelyn Baldera y está compuesto por Elka Núñez, Jatnna Tavárez y las galardonadas en la primera edición: Thais Herrera, Fanny Zuleyka Guzmán, Rosa Mercedes García Crespo. A ellas se suman Celeste Pérez, Dharuelly D’Aza, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y médico; Francinna Arias Guerra, Elizabeth Mena, Milagros Escarramán, Claudia Franchesca, Julieta Tejada, Lisibel Cordero, Elianny Tavárez, Ingrid Fernández y Máximo Jiménez, periodista, asesor y secretario general de la plataforma.