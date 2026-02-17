Obra muestra la realidad de la dependencia emocional

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Hony Estrella y Vicente Santos abrazaron las pieles de Liza y Nicolás, personajes de la obra “Los amigos de ellos dos”, una tragicomedia que muestra las entrañas de la dependencia emocional.

Escrita por Daniel Veronese y Matías del Federico, esta obra debutó el pasado fin de semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional revelando la historia de Liza y Nicolás, una pareja de esposos que tienen como costumbre compartir con otra pareja de amigos.

Con una escenografía minimalista de Ángela Bernal, simulando un inmaculado restaurante con grandes cortinas blancas, se presentó esta pieza, con funciones a casa llena todo el fin de semana.

Hony y Vicente, le dieron vida a esta pareja, cuyas vidas giraban entorno a esos amigos que esperaban impaciente en su tradicional cena semanal en el restaurante.

El problema inicia, cuando, al pasar el tiempo, “Los amigos de ellos dos” nunca aparecen y la larga espera los lleva hablar de temas diversos, hasta llegar a una conversación tan incómoda, que se transforma en una peligrosa discusión. Mientras Liza, trata de esperar pacientemente, Nicolás se mantiene impotente, angustiado y frustrado.

“Los amigos de ellos dos”, es un reflejo y una muestra de que la dependencia emocional viene de cualquier parte y si se le da riendas sueltas, puede ser fatal.

Hony y Vicente se lucen con sus interpretaciones, bajo la dirección de Judith Rodríguez.

A pesar de que los problemas eléctricos del Teatro Nacional opacaron en momentos la puesta en escena, los actores manejaron la situación con profesionalidad.