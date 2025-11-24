Olivia Yacé renuncia a título de Miss Universo África & Oceanía 2025 tras triunfo de Fátima Bosch

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La representante de Costa de Marfil, Olivia Manuela Yacé, anunció su renuncia al título de Miss Universo África & Oceanía 2025 luego de la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde la reina de belleza y filántropa explicó que se aparta del cargo por motivos de valores personales.

En su mensaje, Yacé afirmó que su compromiso de ser una influencia positiva fue el motor de su decisión: “Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África & Oceanía 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón”, expresó.

La marfileña, reconocida por su activismo social, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a las comunidades afrodescendientes en distintas regiones del mundo. “Hago un llamado a todas las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: sigan entrando a espacios donde no se les espera. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que vendrán después de nosotros. Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, añadió.