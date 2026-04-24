El Poeta Callejero regresa a los escenarios con un concierto

El exponente urbano ‘El Poeta Callejero’ anuncia su regreso a los escenarios con “Demasiada Personalidad”, un concierto que tendrá lugar el jueves 28 de mayo, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Cafe Santo Domingo.
En esta nueva etapa, el artista apuesta por una propuesta escénica distinta, donde por primera vez subirá al escenario acompañado de una orquesta en vivo. Este formato representa un giro importante en su carrera, ya que ofrecerá un sonido más robusto, dinámico y emocionalmente envolvente.
“Demasiada Personalidad” no solo da nombre al concierto, sino que define el concepto del espectáculo, con una narrativa artística que resalta la autenticidad, evolución y esencia del intérprete. Boletas a la venta a través de TicketMax.