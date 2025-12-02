Prada compra Versace e inyecta US$1.400 millones para forjar una nueva era

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Prada firmó en abril un acuerdo definitivo para comprar Versace a la empresa estadounidense Capri Holdings por unos 1.300 millones de euros (1.510 millones de dólares), después de que la venta de Capri a Tapestry fuera descartada a raíz de un desafío de los reguladores antimonopolio.

Lorenzo Bertelli, hijo de los propietarios de Prada, Miuccia Prada y Patrizio Bertelli, declaró a Reuters en noviembre que se convertiría en presidente ejecutivo de Versace una vez completada la integración. Añadió que Prada llevaba varios años interesada en un acuerdo.

"Ya había habido contactos durante la pandemia, incluso antes de la venta de Capri a Tapestry. Cuando ese acuerdo fracasó por cuestiones antimonopolio, volvimos e intentamos acelerar el proceso", declaró Lorenzo Bertelli.

"Era algo que se venía gestando desde hacía mucho tiempo", añadió.

Fundada en 1978 por Gianni Versace en Milán, la marca, reconocida por su estética audaz y glamurosa, se unirá a las dos marcas principales del grupo: Prada, su homónima, y Miu Miu, la más pequeña pero de rápido crecimiento, lo que marca un cambio estratégico radical para la casa de moda italiana.

Bertelli, quien impulsó con fuerza la adquisición, afirmó que Versace cumplía dos condiciones clave: que no fuera demasiado arriesgada financieramente y que valiera la pena, dado que la marca se encuentra entre las líderes mundiales en reconocimiento.

En marzo, unas semanas antes de que se anunciara el acuerdo con Prada, Donatella Versace renunció como jefa creativa después de casi tres décadas en el cargo.