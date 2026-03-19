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Galardón especial

Dagoberto Tejeda, reconocido con Soberano Especial por su aporte cultural

Al recibir la estatuilla, Tejeda expresó con emoción: “A nombre de todo el pueblo, de los músicos que hacen arte, que son creativos,

País - Almuerzo Grupo de Comunicaciones Corripio, con la presencia del Productor de Televisión y Comediante Freddy Beras Goico, el Teólogo Católico Rev. Manuel Maza y el Sociólogo e Inveztigador Folklórico Lic. Dagoberto Tejeda. Ariel Díaz-Alejo / Periódico Hoy / 16 de diciembre del 2009.

País - Almuerzo Grupo de Comunicaciones Corripio, con la presencia del Productor de Televisión y Comediante Freddy Beras Goico, el Teólogo Católico Rev. Manuel Maza y el Sociólogo e Inveztigador Folklórico Lic. Dagoberto Tejeda. Ariel Díaz-Alejo / Periódico Hoy / 16 de diciembre del 2009.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La edición número 40 de los Premios Soberano rindió homenaje al destacado investigador y folclorista Dagoberto Tejeda, quien recibió el Soberano Especial por su invaluable aporte a la cultura dominicana.

Al recibir la estatuilla, Tejeda expresó con emoción: “A nombre de todo el pueblo, de los músicos que hacen arte, que son creativos, gracias”. Sus palabras reflejaron el compromiso de toda una vida dedicada a rescatar, preservar y difundir las tradiciones populares del país.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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