Dagoberto Tejeda, reconocido con Soberano Especial por su aporte cultural

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La edición número 40 de los Premios Soberano rindió homenaje al destacado investigador y folclorista Dagoberto Tejeda, quien recibió el Soberano Especial por su invaluable aporte a la cultura dominicana.

Al recibir la estatuilla, Tejeda expresó con emoción: “A nombre de todo el pueblo, de los músicos que hacen arte, que son creativos, gracias”. Sus palabras reflejaron el compromiso de toda una vida dedicada a rescatar, preservar y difundir las tradiciones populares del país.