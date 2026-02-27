RD celebra su fecha de independencia con mucha música

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Este viernes 27 de febrero el país conmemora el 182 aniversario de la independencia nacional con diversas actividades culturales y musicales, además de los distintos carnavales que se celebran en este mes en varias ciudades, como son el Carnaval Vegano, Santiago, Bonao y Punta Cana, entre otros, y “Festituricarnaval”, una plataforma con más de 20 años siendo el motor de la alegría popular, producido por Luis Medrano con el apoyo del presidente Luis Abinader.

Cierre de Carnaval Vegano

El concierto del gran cierre del famoso Carnaval Vegano este viernes 27 de febrero contará con la música de Luis Miguel del Amargue y Bulin 47, después del desfile de carrozas, comparsas y personajes de los diablos cojuelos.

La cita es a las 7:00 de la noche en la súper tarima de la avenida Pedro A. Rivera, donde cada año se reúne la multitud, para disfrutar de la alegría de esta concurrida tradición cultural y folklórica que atre multitudes.

“Festituricarnaval”

Este evento tendrá 11 conciertos con más de 40 artistas este viernes 27 de febrero, mañana sábado y el domingo 1 de marzo en una ruta de color y ritmos por La Vega, Santo Domingo, Dajabón, Montecristi, Mao Valverde, Puerto Plata, Cotuí, Jarabacoa, Constanza, Samaná, Nagua, Sánchez, San Francisco de Macorís, Hato Mayor, Pedernales, Bonao, Fantino, Río San Juan y San Juan de la Maguana.

La amplia y variada cartelera artística incluye a Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona, Toño Rosario, Omega, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Jandy Ventura, Sexappeal, Chiquito Team Band, Crazy Design, Shadow Blow, Bullin 47, Poeta Callejero, Steffany Constanza, Luis Miguel del Amargue, Mozart La Para, Eudis el Invencible, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Ramón Orlando, Peña Suazo, Miriam Cruz, Jossie Esteban, Eddy Herrera, Julián Oro Duro, El Clasicom, Silvio Mora, Narciso el Pavarotti, Raquel Arias, Fefita la Grande, El Rubio del Acordeón, Blachy, Yovanny Polanco, Marcel, Chimbala y Davicito Kada.

“El carnaval, más que una fiesta, es el espejo del alma de nuestros pueblos”, expresó Medrano.