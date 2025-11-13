Realizan 1er Congreso Internacional de Innovación Cultural

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura celebró el martes la inauguración del primer Congreso Internacional de Innovación Cultural, en un acto encabezado por el ministro Roberto Ángel Salcedo, quien dio apertura a una jornada dedicada a fortalecer capacidades para la transformación digital del sector cultural y creativo, bajo criterios de innovación, sostenibilidad e inclusión.

El encuentro, que se realizó en el hotel Catalonia, convocó a gestores culturales, artistas, tecnólogos, investigadores, emprendedores y expertos internacionales con el objetivo de conectar la creatividad dominicana con circuitos globales de producción, circulación y consumo cultural.

El tema central del programa fue la economía cultural digital: su gestión, innovación y circulación, con énfasis en monetización de contenidos, modelos de negocio y desafíos de escalabilidad e internacionalización para la región.

La sesión inaugural incluyó la conferencia “Nuevos públicos, nuevas lógicas: cultura e inteligencia artificial”, impartida por Javier Iturralde de Bracamonte, quien expuso cómo la inteligencia artificial (IA) redefine estrategias de creación, mediación y participación cultural, habilitando la personalización de experiencias, la analítica de audiencias y la generación de contenidos interactivos.

Además, se desarrolló el panel “Políticas públicas para la transformación digital de la cultura”, moderado por Kaking Choi, con la participación del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Álvaro Nadal), la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Lucía Castillo), el Ministerio de Administración Pública (Ginsy Aguilera) y la OGTIC, los cuales abordaron temas de conectividad, derechos de autor, gobierno digital e inteligencia artificial aplicada a la cultura.

En la franja de media mañana, el panel “Gestión patrimonial y memoria digital”, moderado por Pamela Martínez, reunió a Eric Borbón (conservación y documentación digital del patrimonio), Rafael Vargas (cultura inmersiva y ecosistemas de IA) y Gamal Michelén (gestión patrimonial y memoria digital), para explorar metodologías que activan el patrimonio mediante estética visual, entornos inmersivos y creación multimedia.

Al mediodía se realizó el conversatorio “Emprendimiento cultural en la era digital”, moderado por Luis Reynaldo Pérez, con Wilson Betances, José Ventura, Porfirio Piña y Rony Ávila, quienes abordaron temas de inteligencia artificial, experiencias inmersivas, distribución musical, animación y estrategias de posicionamiento en entornos digitales.

“Emprendimiento cultural en la era digital” y otros temas afines formaron parte del programa.