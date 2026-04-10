Así se recordó a Silvio Herasme Peña en el Museo Memorial de la Resistencia

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El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) reconoció el legado del destacado periodista Silvio Herasme Peña, a quien le dedicó la Pieza del Mes, en un acto al que asistieron familiares y amigos que gozaron de su respeto y cercanía.

En encuentro fue propicio para recordar anécdotas y momentos especiales vividos y que fueron narrados por estudiantes, colegas y familiares de Herasme, quienes destacaron su alto sentido de solidaridad, servicio y respeto a la profesión.

En su vida profesional, Herasme Peña se distinguió por defender con valentía los derechos de los ciudadanos y la libertad de prensa, labor que ejerció a través de los distintos medios para los que laboró, como Listín Diario y El Nacional, este último donde laboró hasta que fundó, junto a otros colegas el periódico La Noticia.

Luisa De Peña

Al dirigirse a los presentes, la directora-fundadora del Museo Memorial, Luisa De Peña Díaz, sostuvo que este programa busca reconocer el legado de esos ciudadanos que, como Silvio, dejaron un importante legado en la sociedad dominicana, el cual los jóvenes y estudiantes deben conocer.

Al acto asistieron, además, los periodistas Huchi Lora y Fausto Rosario Adames, quienes rememoraron motivos recuerdos vividos junto a Herasme Peña durante el ejercicio de la profesión, a la que le dedicó la mayor parte de su vida.

El periodista Huchi Lora destacó la responsabilidad, la solidaridad y el profesionalismo con que el extinto periodista ejercía el oficio, lo que le llevó a ganarse el respeto de la población y de los medios para los que laboraba.

Citó su “enorme voluntad” para sacar adelante el periódico La Noticia, medio que fundó para tener el derecho a informar y la libertad de poder ejercer un periodismo libre fuera de los intereses particulares.

Recordó que el destacado profesional rompió esquemas cuando en los medios para los que trabajó estableció mecanismos que permitieron que sectores que antes no tenían voz en los medios de comunicación la tuvieran, citando el caso de los sindicatos y el destacado episodio que vivió cuando enfrentó a Balaguer por la cantidad de jóvenes fallecidos y desaparecidos durante el período de los 12 años.

“Para mí Silvio es inolvidable, luchamos juntos, me adentré en su familia y sigo siendo parte de ella y me parece que es justo que se le haya hecho este reconocimiento, porque una cosa es ejercer el periodismo y otra luchar por las libertades”, sostuvo Lora.

En el acto también habló su hija Sarah, quien relató importantes momentos vividos junto a su padre, principalmente las tertulias que se organizaban con amigos para debatir los principales problemas que aquejaban a la sociedad y al mundo. “Que no se pierda la historia, que no se olvide los sacrificios que ha costado los logros democráticos y sociales de nuestro de nuestro país y, sobre todo, para reconocerlo”, sostuvo.

Además de Sarah, al acto también asistió su hijo Juan José Herasme, su esposa Ángela Echavarria, viuda Herasme y dos de sus nietas.

El periodista Herasme Peña falleció el 22 de febrero de 20216, a los 76 años de edad, dejando un importante legado ético y profesional en el pueblo dominicano.