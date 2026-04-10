Gobierno entrega enseres a familias afectadas por inundaciones tras intensas lluvias

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En tiempo récord el Gobierno a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), realizó las entregas de enseres del hogar y electrodomésticos de manera directa a cada una de las familias afectadas por las fuertes lluvias que se registraron en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país.

El director de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, informó que en la actualidad se activó la segunda etapa del protocolo de emergencias, que contempla asistir con la distribución de raciones alimenticias crudas, la entrega de enseres del hogar y la reparación de techos, en los casos que se requieran, a las familias afectadas.

“Desde el primer día, el pasado miércoles, salimos a las calles a constatar los daños ocasionados por los fuertes aguaceros, poniendo en acción nuestra primera fase del protocolo que es la entrega de alimentos calientes y a 24 horas, estamos iniciando las entregas de los enseres y electrodomésticos a las familias que las aguas les daño sus ajuares”, destacó.

Dijo que tienen la responsabilidad de llevar tranquilidad a la población como es el deseo del presidente de la República, Luis Abinader Corona.

“Nosotros estamos llevando a cabo las instrucciones del presidente, quien nos ha pedido que en el menor tiempo posible estas personas vuelvan a la normalidad en sus hogares”, declaró.

Féliz Arbona, explicó que brigadas de la entidad se mantienen desplegadas en las comunidades impactadas, llevando asistencia directa a las familias más vulnerables.

“Tenemos comisiones permanentes trabajando hogar por hogar, entregando los enseres y hemos garantizado la alimentación con la entrega de alimentos cocidos y raciones crudas”

Para coordinar las acciones de asistencia fueron enviadas a cada una de las comunidades los subdirectores Luz Estrella; Francisco García; Gerardo Vásquez Gómez; José Acosta; José Perdomo y José Francisco Moreta.

En ese sentido, este jueves, cientos de familias del sector La 800 una de las zonas más afectada, recibieron los enseres y electrodomésticos dañados por las fuertes lluvias de manos de un equipo de DASAC.

También fueron beneficiados con la entrega de enseres y kits de raciones crudas los resientes en los sectores: Hoyo de Bate, Los Platanitos, El Tunel, Capotillo, El Hoyo de Enriquillo, El Álamo, San Benito, La Cañada de Somito, el Timbeque y Los Macos, pertenecientes al Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Norte.

Mientras, en la provincia de San Cristóbal, fueron entregados enseres y raciones crudas en el distrito municipal de Quita Sueño Quita Sueño, Simón Bolivar, Lava Pies y Cañada Honda.

El funcionario indicó que la institución se mantiene en sesión permanente, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a fin de continuar llevando asistencia oportuna a las familias afectadas.