Ronny GTA: el artista urbano que conquista las listas con música auténtica y viral

En los últimos meses el artista urbano Ronny GTA ha logrado posicionar más de cinco temas en los primeros lugares de las plataformas digitales, un crecimiento que, según afirma, se dio de manera orgánica y profundamente conectada con la realidad de la calle.

El cantante identifica el verdadero despegue de su carrera cuando comenzó a escuchar su música sonar en los carros que transitaban en las avenidas y al ver sus canciones volverse virales en TikTok, incluso antes de su lanzamiento oficial.

“Ahí fue cuando entendí que algo grande estaba pasando”, expresó.

Para, Ronny Javier Herrera, nombre de pila del cantante, la clave de esa conexión con el público ha sido cantar lo que se vive a diario en los barrios, una narrativa auténtica que ha calado en distintas generaciones. Asegura que su éxito no responde a fórmulas forzadas, sino a un proceso natural.

“La estrategia ha sido la bendición de Dios, porque todo ha sido orgánico”, señaló al referirse a la permanencia de sus temas más allá de lo viral.

Las plataformas digitales y las redes sociales también han jugado un rol determinante en su crecimiento. El urbao explicó que con solo subir un preview, muchas de sus canciones ya generan tendencias antes de salir oficialmente, lo que influye directamente en su forma de lanzar nueva música.

En esta etapa, Ronny GTA destaca la importancia del trabajo en equipo y confirma que actualmente trabaja bajo el sello discográfico Dery Récord, respaldo que ha fortalecido su proyección profesional. No obstante, afirma que al momento de crear no siente presión, sino libertad.

“Me pongo en el micrófono a improvisar lo que fluya de mi mente y de mi corazón”, dijo.

Dentro de un género altamente competitivo, el intérprete asegura que su diferenciación de los demás colegas está en la fe y en su mensaje.

“Nosotros somos la red de Dios, los GTA”, expresó al definir su identidad artística.

Entre sus temas más destacados se encuentran “Rumores”, que supera los 11 millones de visualizaciones en YouTube, además de “Doble Cara”, en tendencia y producidos por Megadivo Produce.

También sobresalen “De To Menos Daño”, junto a Ezzy R y Kik1, producido por Fusil RD, y “Por el Respeto”, bajo la producción de La Greña Prod.

Mirando hacia el futuro, Ronny GTA adelanta que se encuentra trabajando en nuevas colaboraciones de alto nivel, entre ellas con Myke Towers, Jowell (del dúo Jowell y Randy), Jon Z, entre otros artistas, lo que marca su expansión hacia nuevos mercados y consolida su proyección internacional.