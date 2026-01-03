Santiago: Recibió el 2026 con un Megacañonazo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Ciudad Corazón no solo vibró, sino que latió al unísono, iluminada y espectacular, en un fenomenal fin de año con El Súper Ultra Megacañonazo Monumental de Santiago que reunió a miles de personas frente al Monumento a los Héroes de la Restauración.

Una marea humana impresionante se entregó en cuerpo y alma, bailando hasta el amanecer, cantando de corazón y disfrutando la llegada del nuevo año gracias al apoyo del presidente Luis Abinader que cumplió con su acostumbrada promesa, regalando a los santiagueros no solo una exquisita cena, sino un espectáculo que desafió los límites de la emoción.

El Súper Ultra Megacañonazo Monumental de Santiago fue un desfile de ídolos, luces y sueños hechos realidad, protagonizado por los más grandes y famosos artistas de nuestra música nacional.

El escenario vio brillar a leyendas y nuevos ídolos que encendieron la noche: La Inquieta Típica, María Díaz y Raquel Arias pusieron la nota femenina con fuerza; la soberana Fefita La Grande demostró por qué es la reina, el sabor inconfundible del Conjunto Quisqueya y el gran maestro de la música latina Ramón Orlando impactaron al público. Mientras que Manny Cruz y Aramis Camilo derrocharon carisma. La energía se disparó aún más con la llegada de Omega, Chimbala, Crazy Design, Darvin la Melodía y Mozart La Para, quienes crearon una histeria colectiva.

Con estas estrellas musicales el gigantesco e imponente Monumento de Santiago se vistió de gala, siendo testigo del majestuoso despliegue de fuegos artificiales deslumbrantes que pintó el cielo de esperanza y color.

La conexión con el público fue total gracias a la excelente y entretenida animación de Brenda Sánchez, Julio Clemente y Aquiles Correa, quienes mantuvieron la llama de la fiesta encendida en todo momento.

La multitud que estaba presente y los millones de televidentes que siguieron en directo la transmisión por Tele Universo, Tele Unión, Mega TV, El Canal 8, Mayimbe TV, Canal América y SIT TV, quedaron impresionados ante un moderno escenario de tecnología hidráulica de última generación, una maravilla visual que elevó la experiencia a otro nivel, dejando a todos impactados y maravillados.

Este evento fue posible gracias al apoyo de Banreservas, Indotel y Cervecería Nacional Dominicana, junto a la visión del presidente Luis Abinader y la Alcaldía de Santiago, permitiendo que el arte más popular sea un regalo accesible y gratuito para todos, sin distinción de clases sociales.

Detrás de la magia, un equipo de expertos en producción de conciertos populares, liderado por Emporio Luis Medrano, tejió cada detalle para garantizar el éxito rotundo, mientras que los organismos de seguridad del estado y empresas privadas formaron un escudo perfecto, garantizando un ambiente seguro, donde solo reinó la felicidad.