Rocían gas pimienta en escuela: ¿qué se sabe del caso y cuántas personas resultaron afectadas?

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Al menos seis personas resultaron afectadas luego de que varios estudiantes rociaran gas pimienta dentro de las instalaciones del centro educativo Osvaldo Basil, ubicado en el distrito municipal de Palmarejo-Villa Linda.

Entre las víctimas figuran tres alumnos, dos profesores y una conserje, quienes el miércoles recibieron asistencia de parte de personal médico.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Palmarejo-Villa Linda, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de apoyo, que actuaron de manera oportuna para controlar la situación y brindar atención a los afectados.

Mientras tanto, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y tomar las medidas de lugar.