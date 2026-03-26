Incidente
Rocían gas pimienta en escuela: ¿qué se sabe del caso y cuántas personas resultaron afectadas?
Las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes
Al menos seis personas resultaron afectadas luego de que varios estudiantes rociaran gas pimienta dentro de las instalaciones del centro educativo Osvaldo Basil, ubicado en el distrito municipal de Palmarejo-Villa Linda.
Entre las víctimas figuran tres alumnos, dos profesores y una conserje, quienes el miércoles recibieron asistencia de parte de personal médico.
Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Palmarejo-Villa Linda, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de apoyo, que actuaron de manera oportuna para controlar la situación y brindar atención a los afectados.
Mientras tanto, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y tomar las medidas de lugar.