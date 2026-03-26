Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Incidente

Rocían gas pimienta en escuela: ¿qué se sabe del caso y cuántas personas resultaron afectadas?

Las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes

Rocían gas pimienta en escuela y dejan seis personas afectadas

Rocían gas pimienta en escuela y dejan seis personas afectadasFuente externa

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Al menos seis personas resultaron afectadas luego de que varios estudiantes rociaran gas pimienta dentro de las instalaciones del centro educativo Osvaldo Basil, ubicado en el distrito municipal de Palmarejo-Villa Linda.

Entre las víctimas figuran tres alumnos, dos profesores y una conserje, quienes el miércoles recibieron asistencia de parte de personal médico.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Palmarejo-Villa Linda, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de apoyo, que actuaron de manera oportuna para controlar la situación y brindar atención a los afectados.

Mientras tanto, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y tomar las medidas de lugar.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking