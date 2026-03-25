¿Qué hay detrás del premio Soberano a Millizen Uribe?

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Al conocer la noticia de que la periodista Millizen Uribe y su equipo se habían alzado con el galardón a mejor programa de temporada de Premios Soberano 2026 con la propuesta televisiva “Migrantes”, me sorprendí genuinamente, no porque entendiera que no se lo mereciera, sino porque, al conocer el mundillo, creí que sería favorecida otra competidora (que lo mereciera menos). Nunca me había alegrado tanto equivocarme.

Pasada la emoción inicial y como alguien que no puede evitar cuestionarse el porqué de las cosas, me pregunté: ¿qué había detrás de este reconocimiento? Y es que Uribe —con quien he tenido el honor y orgullo de haber compartido varios escenarios laborales y profesionales— no encaja en el estereotipo de personalidad del arte y el espectáculo, que por lo general son quienes compiten en esa categoría.

Millizen es una periodista de larga data, con una amplia trayectoria en la defensa de causas sociales y buen periodismo, que ha desarrollado su ejercicio profesional al lado de los más invisibilizados, haciéndose eco de las necesidades de los segmentos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. Lejos de buscar fama o renombre, su compromiso con la comunicación es de convicción, no de fortuna o notoriedad.

No obstante, la propuesta “Migrantes”, por sí misma, es interesante y de muy alta calidad, y aunque sé que hay todo un gran equipo detrás –al que ella misma se ha encargado de dar a conocer–, ese enfoque en el dato y su utilidad para quienes conozcan esas historias, además del valor informacional extraído de cada conversación de la manera magistral con la que solo Millizen podía hacerlo, respaldan la decisión de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE).

Pero, al tratar de responder la pregunta que dio pie a este artículo, es necesario tener en cuenta todo lo que hay detrás de la profesional que hoy en día reconocemos porque ganó un Soberano; así que, para las noveles y futuras profesionales de la comunicación que pudieran leerme, les digo: Millizen Uribe no solo ganó un premio Soberano por su programa “Migrantes”, también es la “Mujer Periodista del 2025” de los Premios Antorcha; autora del libro “La República pendiente”; articulista, productora, defensora de los derechos humanos, profesora, amiga, esposa, madre.

Es Millizen una mujer aguerrida que casi no duerme para poder cumplir sus objetivos laborales, profesionales y personales. Uribe es una mujer que ha sabido enfrentar y vencer a hombres en escenarios de igualdad, no por concesión, sino por valentía y determinación. Millizen Uribe es y debe ser ejemplo para las nuevas generaciones.

Y si aún no queda claro, lo que hay detrás de ese soberano es mucho sudor, trabajo, esfuerzo, tiempo, sacrificio, esperanza y fe, no solo desde el inicio de “Migrantes”, sino desde muy temprano en su carrera, por lo que es evidente para quienes la conocemos que no será el último reconocimiento a Millizen Uribe del que nos enteremos que le entreguen. ¡Enhorabuena, mi admirada Millizen Uribe!