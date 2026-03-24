“Súper Semana Santa” prepara su edición 39 aniversario

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Desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, “Súper Semana Santa 2026”, la cadena de los 100 kilos de potencia del Grupo Medrano, estará celebrando 39 años haciendo honor a su eslogan “El Poder de la Comunicación al Servicio de la Vida”.

Con 20 estaciones de radio diseminadas en todo el territorio nacional, el más completo operativo de comunicación de la República Dominicana estará en el aire 24 horas con 55 periodistas cubriendo las 31 provincias y el Distrito Nacional, además de los reporteros en cada una de las playas más visitadas del país.

Roberto Rodríguez, director general del Grupo Medrano, dijo que la tradicional programación incluye entrevistas a médicos especialistas de distintas áreas para mantener orientada a la población que decide vacacionar en esos días de asueto, con la finalidad de cuidar la salud, antes, durante y después de Semana Santa.

“El Poder de la Comunicación al Servicio de la Vida” podrá escucharse a través de una cadena radial conformada por 20 estaciones del Grupo Medrano en distintos puntos del país.

En La Vega: Canal 105, Super K, Radio Olímpica y Radio La Vega. En Santo Domingo: Ritmo 96, Estrella 90 y Radio Cristal 570 AM.

En Santiago: Turbo 98, Suave 107, Radio Hispaniola, Radio Hit y Radio Norte. En Monte Cristi, Tropicana FM; en Jarabacoa, Tropicalísima 104.1 FM, y en Nagua, Trébol 99.3.