Los Tigres del Norte alistan su primer concierto en RD

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

La Ciudad Ganadera se prepara para recibir el domingo 16 de mayo a la legendaria agrupación mexicana Los Tigres del Norte con su primer concierto en República Dominicana.

Los líderes del grupo ganador de 19 premios Grammy, Luis Hernández, Hernán Hernández, Jorge Hernández, Eduardo Hernández y Oscar Lara, compartieron con los miembros de la prensa detalles e impresiones de su primera visita a Santo Domingo.

Esta primera presentación de la popular banda azteca en el país, forma parte de su nueva gira internacional “Los Tigres del Mundo: El Norte Más Allá de la Frontera”, propiciando un abrazo cultural entre México y la República Dominicana.

El empresario artístico Pedro Zamora, quien visita el país con el objetivo de impulsar la creación de un hub del espectáculo y entretenimiento orientado a promover el turismo de festivales en Santo Domingo y Santiago, informó además que el evento del 16 de mayo próximo contará con la participación de un destacado bachatero.

El concierto de Los Tigres del Norte en la Ciudad Ganadera cuenta con la producción local de Lenin Ramírez y Víctor Minaya, presidente de ADN Films, bajo el auspicio del Periódico Hoy.

Sobre Los Tigres del Norte

Fundada en 1968, Los Tigres del Norte es una de las agrupaciones más emblemáticas de la música norteña mexicana.

Su trayectoria artística, reconocida a nivel internacional, les ha permitido posicionarse como un símbolo cultural de México, con presencia en los cinco continentes y participación en 40 producciones cinematográficas. Su estilo musical combina la tradición regional mexicana con letras que abordan temáticas que van desde lo romántico hasta el corrido.