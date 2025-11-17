De ‘Top Gun’ al Oscar: la misión cumplida de Tom Cruise

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tom Cruise recibió este domingo un Óscar honorífico, la primera estatuilla dorada de su carrera, y agradeció a quienes lo han inspirado al tiempo que prometió seguir defendiendo el cine: «Ojalá sin muchos más huesos rotos», bromeó el actor.

Cruise obtuvo el galardón durante la gala de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) de la Academia de Hollywood, de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu, tras una ovación de varios minutos de un público entre el que se encontraban figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman.

En su mesa, el actor compartió la velada con Steven Spielberg, quien lo dirigió en ‘War of the Worlds’ (‘La guerra de los mundos’, 2005), y el propio Iñárritu, con quien actualmente rueda una nueva película y quien definió a Cruise como «la estrella más grande del mundo».

«Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy», afirmó el protagonista de ‘Mission: Impossible’ (‘Misión imposible’) al subir al escenario tras recordar que su amor por el cine comenzó incluso antes de que pudiera tener memoria.

El cine «despertó en mí una hambre de aventura, una hambre de conocimiento, una necesidad de entender a la humanidad, de crear personajes, de contar historias, de ver el mundo. Me abrió los ojos», afirmó.

El actor pidió a todos los presentes que habían trabajado con él en algún proyecto que se pusieran de pie, para rendir homenaje tanto a ellos como a todas las personas, «conocidas o desconocidas», que lo han inspirado y acompañado a lo largo de su carrera.

«Los llevo conmigo en cada fotograma de cada película que he hecho y que haré», dijo.

En sus casi 45 años de carrera, Cruise ha sido nominado en cuatro ocasiones al Óscar: tres como actor por ‘Born on the Fourth of July’ (‘Nacido el cuatro de julio’), ‘Jerry Maguire’ y ‘Magnolia’, y una como productor, por ‘Top Gun: Maverick’. Sin embargo, pese a ser uno de los intérpretes más reconocidos de la industria, nunca ha ganado una estatuilla competitiva.

Más reconocimientos

Junto a Cruise, la cantante y actriz estadounidense Dolly Parton fue distinguida con el Óscar humanitario Jean Hersholt, en reconocimiento a su destacada labor altruista y contribución social. La autora de ‘Jolene’ no pudo asistir a la ceremonia debido a problemas de salud anunciados previamente.

El galardón fue presentado por Lily Tomlin, quien actuó junto a la cantante en la película de 1980 ‘9 to 5’ (‘Cómo eliminar a su jefe’), en la que también participó Jane Fonda. «Dolly se merecía totalmente este honor, por su autenticidad y su pureza», dijo la actriz tras sufrir varios percances leyendo el teleprónter.

Parton agradeció el reconocimiento a través de un video. «Mis padres me enseñaron que cuanto más das, más bendiciones llegan a tu vida», afirmó la cantante y actriz cuya labor filantrópica abarca iniciativas de promoción lectora, ayuda a víctimas de desastres naturales, así como apoyos de investigación médica.

También recibieron un Óscar honorífico la coreógrafa y actriz Debbie Allen, conocida por proyectos como ‘Fame’, y el diseñador de producción Wynn Thomas, colaborador habitual del director Spike Lee.

Figuras presentes

La gala de los Premios de los Gobernadores se celebra antes del inicio de la temporada de premios, reuniendo a algunos de los artistas que estrenaron películas este año y que aspiran llegar a la carrera por el Óscar.

Por el Salón Ray Dolby del Ovation Hollywood desfilaron también figuras como Elle Fanning, Stellan Skarsgård y Renate Reinsve, protagonistas de la cinta noruega candidata al Óscar ‘Sentimental Value’ (‘Valor sentimental’).

El director Ryan Coogler, responsable de ‘Sinners’ (‘Los pecadores’), una de las favoritas de la temporada, fue de los más solicitados de la noche al conversar con González Iñárritu, el director ejecutivo de Netflix Ted Sarandos, el actor Jeremy Strong, quien participa en ‘Springsteen: Deliver Me from Nowhere’, o Jacob Elordi, protagonista de ‘Frankenstein‘, de Guillermo del Toro.

Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, protagonistas de ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), de Paul Thomas Anderson, otra aspirante destacada, llegaron juntos al evento.

Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jonathan Bailey, parte del elenco de ‘Wicked: For Good’ (‘Wicked: Parte II’), estuvieron separados gran parte de la velada, mientras que Gael García Bernal, de ‘Magellan’ (‘Magallanes’), representante de Filipinas, y Dolores Fonzi, de ‘Belén’, candidata por Argentina, compartieron un largo rato con González Iñárritu.

La 98ª edición de los Óscar se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026.