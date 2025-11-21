¿Vas al concierto de Bad Bunny? 9 consejos que te dan los organizadores

Publicado por Jasmin Cristal Valdez Noesi Creado: Actualizado:

Este viernes República Dominicana se prepara para uno de los conciertos más esperados del año con el inicio del “DeBÍ TiRAR Más FOToS World Tour”, la nueva gira mundial de Bad Bunny.

Tras culminar la residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, el Estadio Olímpico Félix Sánchez será punto de partida para una gira que visitará América Latina, Europa, Asia y Oceanía con 23 fechas confirmadas hasta julio de 2026.

La segunda función en Santo Domingo se celebrará mañana sábado bajo la producción de Gamal Haché, con una escenografía similar a la utilizada en el “Choliseo” y la presencia de su famosa casita.

Las puertas del recinto abrirán a las 5:00 p.m. para que los asistentes puedan disfrutar de experiencias visuales, activaciones, zonas especiales y dinámicas. Además, se informó que Bad Bunny iniciará su presentación puntualmente a las 9:00 p.m.

A continuación, te dejamos las 9 recomendaciones de GAMAL para disfrutes de la puesta en escena del “Conejo malo”, que según se informó, tendrá una duración aproximada de tres horas:

No caigas en el tapón: llega con tiempo

Debido al alto flujo de asistentes, controles de seguridad y posibles congestiones alrededor del Estadio Olímpico, los organizadores recomiendan llegar con anticipación.

Las puertas abrirán a las 5:00 p.m., lo que dará tiempo suficiente para ingresar sin prisa, ubicar tu sección, adquirir bebidas o productos oficiales, y disfrutar de las activaciones previas al show.

El evento iniciará puntual a las 9:00 pm. Llegar con tiempo es clave para no perderte la apertura visual del show.

Llega en taxi y con tus “KLOuFRENS”

Para evitar los inconvenientes de parqueo, la producción recomienda llegar en taxi con tus amigos, o como ellos los llaman, con tus “KLOuFRENS”. Esto no solo reduce el tiempo de espera al salir del evento, sino que también facilita los controles en las vías de acceso y disminuye el tráfico en zonas cercanas como la Avenida Máximo Gómez y la JFK.

Hidrátate: la noche será larga

Será una noche larga y con mucho movimiento. Por eso, los organizadores recomiendan hidratarse antes de entrar y consumir líquidos dentro del estadio.

Esto también ayuda a evitar mareos, deshidratación por calor o agotamiento físico durante el espectáculo, que tiene una duración estimada de más de dos horas continuas.

Vístete con flow cómodo, fresco y listo 'pa’ perrear

El concierto está pensado para quienes van a bailar, saltar y grabar cada momento. Se recomienda usar ropa ligera, telas transpirables y zapatos cómodos, preferiblemente deportivos. También es ideal llevar bolsos pequeños para facilidad de movimiento y para pasar con rapidez por los puntos de seguridad.

El clima, la cantidad de asistentes y la energía del espectáculo hacen que outfits muy cargados puedan incomodar rápidamente.

Menores deben ir acompañados por un adulto

La producción informó que los menores de edad solo podrán acceder acompañados por un adulto responsable. Esto aplica para todas las secciones del estadio sin excepción. No será permitida la entrada independiente de menores por razones de seguridad, logística y control.

Se recomienda que los tutores mantengan puntos de encuentro claros, revisen las áreas asignadas a sus asientos y se mantengan atentos a las indicaciones del personal del evento.

Boleta y cédula ‘ready’

Tanto el ticket como la identificación deben estar listos al momento del acceso para agilizar el proceso y evitar retrasos en la fila. Lo ideal es tenerlos en mano antes de llegar al control de seguridad para no obstruir el flujo.

Prepárate para entrar una sola vez: no hay reingreso

Una vez que ingreses al estadio no podrás salir y volver a entrar. Esto implica que cualquier compra, encuentro con amigos o necesidad logística debe resolverse antes de cruzar el acceso principal.

Esta política existe por razones de seguridad, control de aforo, prevención de reventa y manejo de accesos durante el evento. Debes planificar todo lo necesario: cargar el teléfono, tener dinero a mano, usar el baño antes de entrar y coordinar con tu grupo desde temprano.

Cero subirse en las sillas

Los organizadores pidieron explícitamente no subirse sobre las sillas del estadio. Esto responde tanto a la conservación del recinto como a la seguridad de los asistentes, ya que muchas caídas y heridos en conciertos suelen ocurrir por este tipo de acciones.

Además, cuidar las instalaciones ayuda a que el país mantenga la capacidad de albergar eventos masivos del mismo nivel en el futuro. La producción insiste en disfrutar con libertad, pero sin poner en riesgo a terceros ni dañar el espacio.

El alcohol es para mayores de 18

Las bebidas alcohólicas solo serán vendidas y consumidas por mayores de edad. Se requerirá identificación válida en puntos de expendio y controles.