Caída mortal

Autoridades habrían identificado mujer fallecida en Piantini

Trascendió que se trata de una ciudadana canadiense y esposa de un diplomático de Canadá acreditado en la República Dominicana

Escena del crimen (Fuente externa).

Lency Alcántara
Lency Alcántara

Una mujer de aproximadamente 55 años perdió la vida la noche de este domingo al caer desde un edificio residencial ubicado en la calle El Retiro, sector Piantini, donde vivía junto a su familia.

La fallecida fue identificada como esposa de un diplomático de Canadá acreditado en la República Dominicana. El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo del fiscal Héctor Sánchez, quien indicó que posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios correspondientes.

 Aunque las investigaciones continúan abiertas, de manera preliminar se contempla la posibilidad de que se tratara de un suicidio.

El área permaneció bajo control de las autoridades mientras se desarrollaban las diligencias, en un hecho que ha generado conmoción en la comunidad residencial de Piantini.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

