Nominados: Rumbo al Óscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las esperadas nominaciones a la edición 98 de los premios Óscar, que se entregarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

La película “Sinners” o Pecadores, de Ryan Coogler, se consolida como una de las favoritas, ya que impuso un nuevo récord al recibir 16 nominaciones, superando las 14 menciones que alcanzaron películas como “Titanic”, “La La Land” y “All About Eve”.

La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo, y será transmitida en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.

Otros títulos que resuenan con fuerza en el galardón más importante de la industria cinematográfica son “Frankenstein”, “Marty Supremo” y “Valor sentimental”. Dichas cintas han alcanzando cada una nueve nominaciones.

Óscar 2026: Nominaciones más esperadas

Mejor Película

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After

“Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

Mejor Dirección

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”

Mejor Actriz Principal

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Actor Principal

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent

Mejor Actriz de Reparto

Wunmi Mosaku

Elle Fanning

Teyana Taylor

Inga Ibsdotter Lilleaas

Amy Madigan

Actor Actor de Reparto

Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Sean Penn, “One Battle After Another”

Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”

Delroy Lindo, “Sinners”

Mejor Película Extranjera

“The Secret Agent” (Brasil)

“It Was Just an Accident” (Francia)

“Sentimental Value”

(Noruega)

“Sirat” (España)

“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)