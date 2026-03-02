Yandel a otro nivel junto a orquesta Sinfónica Nacional

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Con un sonido impecable, gracias a la Orquesta Sinfónica Nacional, Yandel cantó sus éxitos la noche del sábado, en Altos de Chavón, en un gran espectáculo donde llevó sus canciones a otro nivel.

“Yandel Sinfónico”, es el nombre de la gira que promueve la leyenda del reguetón, que lo ha llevado a pasear su música por diversos países. El reencuentro con el público dominicano y fans de diversas nacionalidades se inició a las 9:30 de la noche, con un espectacular intro que removió las emociones de más de uno.

“Puño de Tito”, “Permítame”, “Como antes”, “ Reguetón en lo oscuro”, “Abusadora” y “Te siento”, fueron las primeras canciones que tocaron las cuerdas de la orquesta que se lució en cada tema.

Vestido con traje negro y lentes oscuros, Yandel mantuvo la elegancia y el nivel que ameritaba estar acompañado de la exquisita orquesta y, aunque se trataba de un show de música urbana, ambos mundos de complementaron con armonía.

“Gracias por todo, gracias por aprenderse todas esas canciones. Yo sé que fue difícil, pero quiero darle las gracias de corazón, por hacer esto tan grande. Mi música ustedes la están haciendo gigante, así que los felicito; gracias por su trabajo”, expresó Yandel, al agradecer a la orquesta.

El cantante se entregó por completo a un público que lo acompañó en cada éxito dentro de ese concepto sinfónico, donde el artista repasó su legado musical junto a músicos de formación clásica.

“Mírala bien”, “Rakata”, “Ahora es”, “El teléfono”, “Pam Pam”, “Encantadora”, “Ay mi Dios”, “Báilame”, “My Space”, “Nadie como tú” y “Sexo seguro”, formaron parte del repertorio que interpretó Yandel, cuyo impacto le mereció una nominación al Latin Grammy, por “Yandel Sinfónico”.

Al evento, realizado bajo la producción del empresario Gamal Haché y Jorge Iglesias, de Iglesias Entertainment, Yandel no llegó solo.

A ese concierto lo acompañó Gadiel, con quien cantó “La pared” y “Plakito”. También compartió escenario con un invitado muy especial: su hijo Sour, productor y ahora cantante, a quien está apoyando en su proyecto musical.

A través de un solo de la Orquesta Sinfónica Nacional, Yandel rindió homenaje a República Dominicana a ritmo de merengue, demostrando el cariño y respeto que siente por la isla que lo ha respaldado durante estos años.

Éxitos como “Mayor que yo”, “Noche de entierro”, “Dembow” y “Sácala”, entre otros, complacieron a un público vibrante, evidenciando que la calidad musical trasciende.