Zoe Saldaña entre los actores más taquilleros de la historia

Zoe Saldaña se convirtió en la segunda intérprete más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial, tras superar a Samuel L. Jackson en el ranking histórico de recaudación, impulsada por el reciente estreno de "Avatar: Fuego y ceniza", tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron.

En la película 'Avatar: Fire and Ash' que se mantiene como la número uno de la taquilla tras dos semanas en cartelera con un acumulado que sobrepasa los 760 millones de dólares en todo el mundo, la actriz de origen dominicano demuestra mayor fortaleza actoral y mantiene la icónica estética de Neytiri, uno de los personajes más retadores de su carrera.

Zoe, nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2023, ha protagonizado 4 de las películas más taquilleras de todos los tiempos, incluyendo la saga de Avatar

En Avatar: Fire and Ash’ (‘Fuego y ceniza’), Saldaña se adentra una vez más en una de las actuaciones más difíciles y comprometedora de su carrera, con su icónico personaje de Neytiri.

En esta ocasión, la guerrera, un personaje amoroso pero lleno de dolor por pérdidas irreparables, demuestra una fortaleza que va más allá de su papel actoral y que, según señaló, la conecta emocionalmente con la historia de sus antepasados.

Saldaña hija de padre dominicano, nacida en Estados Unidos, vivió un tiempo en dominicana, y a lo largo de su carrera ha reiterado su amor por el país. Además del éxito laboral, tiene una vida familiar estable.