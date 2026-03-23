Altice Dominicana reconoce a 22 colaboradores destacados en su ceremonia Altice Star

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Con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia dentro de la organización, Altice Dominicana celebró su ceremonia anual de reconocimientos Altice Star, en la que distinguió a 22 colaboradores por su sobresaliente desempeño durante el año 2025.

Los galardonados fueron seleccionados entre 55 nominados, quienes fueron evaluados por su capacidad de modelar los valores corporativos de innovación, compromiso, agilidad, flexibilidad y colaboración, pilares que guían la cultura organizacional de la empresa.

Durante la ceremonia, Danilo Ginebra, CEO de Altice Dominicana, destacó la importancia de reconocer a quienes elevan los estándares dentro de la organización.

“Nuestros valores y la excelencia en la ejecución no son discursos, son comportamientos. Este grupo lo demostró en el 2025 y su desempeño extraordinario merece un reconocimiento extraordinario”, expresó Ginebra.

En el marco de la premiación también fue reconocida Camille Villalona en la categoría de Gerente Estrella 2025, seleccionado a partir de la nominación de los vicepresidentes de la compañía y la elección final del CEO, destacando así el liderazgo que inspira, guía equipos y eleva los estándares de desempeño dentro de la organización.

Asimismo, la empresa rindió homenaje a 25 colaboradores que en 2026 cumplen 20 años de trayectoria en la compañía, un reconocimiento que refleja el compromiso de Altice con el desarrollo profesional y la construcción de carreras a largo plazo dentro de la organización.

Con iniciativas como Altice Star, la empresa reafirma su compromiso de reconocer a quienes ejecutan con excelencia y contribuyen a fortalecer la experiencia que la compañía ofrece a sus clientes, destacando a colaboradores que, a través de su ejemplo, promueven comportamientos que elevan los estándares dentro de la organización y generan impacto positivo en la sociedad.