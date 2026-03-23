Vuelos cortos serían opción ante caída de vuelos de largas distancia por conflicto geopolítico

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Las Terrenas, Samaná.- Ante un posible efecto en los vuelos de larga distancia por la guerra en Irán y el problema con el petróleo, el país buscaría complementar las llegadas de turistas con los vuelos cortos, por lo que se están afianzando alianzas con países cercanos y agencias de tour operadores.

Así lo declaró el ministro de Turismo, David Collado, quien aseguró que al día de hoy aún no hay cancelaciones de vuelos ni reservas hoteleras, pero que ante una posible baja de los vuelos de largas distancias, sobre todo desde Europa, la opción sería los países de Centroamérica para compensar.

"Estamos cambiando la estrategia de República Dominicana hacia los vuelos cortos. Estamos en contacto diario con las líneas aéreas", indicó.

Dijo que la próxima semana irá a Montreal para reafirmar acuerdos y ver los efectos que tiene el tema de los combustibles y que, además, mañana habrá una reunión con el Gabinete de Aviación y las líneas aéreas locales para escuchar sus necesidades y luego se reunirán con el presidente Luis Abinader.

"No estamos dejando solas a las líneas aéreas locales. Estamos pendientes de cada detalle, enfocados en el turismo y la situación que está viviendo el mundo. Estamos en las alianzas y estrategias en los vuelos cortos. Haciendo publicidad en los países cercanos para compensar cualquier caída", precisó.

El ministro dijo que pese a la situación mundial, el turismo creció un 10% en marzo y el fin de semana un 25%.

Aunque reconoció que la República Dominicana es un país pequeño con una economía pequeña que forma parte del mundo y sus situaciones.