Raymond Rodríguez y Fundación GBC benefician a más de 500 personas con operativo de salud en Gualey

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Raymond Rodríguez y la Fundación GBC realizaron un operativo médico en el barrio Gualey del Distrito Nacional, donde fueron beneficiadas más de 500 personas de distintas edades.

En la jornada de salud gratuita realizada este sábado en la Parroquia Santa Ana de esa barriada, los beneficiarios recibieron atenciones en medicina familiar, odontología, ginecología, cardiología, pediatría y oftalmología, entre otras especialidades médicas.

Raymond Rodríguez, presidente de la entidad sostuvo que el operativo médico que vienen desarrollando en todo el territorio nacional, tiene como fin llevar salud preventiva e integral de manera gratuita a los vecinos de ese emblemático sector de la capital, como parte del amplio programa de responsabilidad social del grupo empresarial GBC.

“Nos complace seguir sirviéndole a cada familia que se ha dado cita hoy aquí. Para nosotros como Fundación GBC traer salud preventiva a este sector significa mucho, porque estamos llegando a las personas que verdaderamente lo necesitan”, manifestó Rodríguez.

Mientras, el regidor del Distrito Nacional, Junior Castillo y el líder comunitario Israel Montero, agradecieron en nombre de la comunidad a Raymond Rodríguez y a la Fundación GBC, por el gesto de ofrecer la jornada médica gratuita, a la vez que destacaron su impacto social positivo para los habitantes de Gualey y los demás barrios aledaños.

La acción social a favor de cientos de familias, fue auspiciada por el Grupo GBC Farmacias y contó con el apoyo de Laboratorios Lam, Mamey Pharma, el Instituto Internacional de la Visión (INVIS) y el grupo odontológico Manos que Ayudan a Sonreír.

En la misma también se entregaron medicamentos a los asistentes, raciones alimenticias, kits de productos desinfectantes, juguetes para los niños y canastillas para las embarazadas.