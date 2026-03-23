"¡Ya basta!": El ultimátum que enfrenta a Ferrari y Mercedes en la Fórmula 1

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Ferrari no está dispuesto a hacer más concesiones respecto al reglamento de salidas de la Fórmula 1, en un intento por proteger una de sus principales ventajas bajo la nueva normativa.

En las dos primeras carreras de la temporada, el equipo italiano ha realizado salidas consistentemente mejores que sus rivales y ha liderado la parrilla en la primera curva del Gran Premio de Australia, la carrera sprint de China y el Gran Premio de China.

Esta ventaja se debe a las decisiones de diseño de la unidad de potencia de Ferrari, que se cree que incorpora un turbocompresor más pequeño para mitigar el retardo del turbo y lograr salidas más limpias.

Ya en los test de pretemporada, los equipos rivales expresaron su preocupación por la seguridad debido a las variaciones en el rendimiento en la línea de salida este año, lo que pareció confirmarse en Australia cuando Franco Colapinto evitó por poco una fuerte colisión con Liam Lawson en la parrilla.

La FIA ha tomado medidas para facilitar el proceso de salida a los pilotos, añadiendo cinco segundos al procedimiento para que puedan preparar mejor sus turbos, pero aún persisten las preocupaciones sobre las diferencias de rendimiento.

George Russell, que ha perdido posiciones en las tres carreras en las que ha participado esta temporada, expresó nuevas preocupaciones antes del Gran Premio de China sobre el límite actual de recarga de la batería para la vuelta de formación, que, según él, le impidió tener la batería completamente cargada en la primera vuelta en Australia.

El líder del campeonato añadió que Ferrari había bloqueado cambios sencillos en el reglamento para garantizar que todos los coches arrancaran con el impulso eléctrico completo.

"Desafortunadamente, a veces, cuando se intentan hacer cambios por el bien del deporte, si un equipo tiene una ventaja competitiva —como Ferrari ahora mismo con las salidas de carrera— no querrá que nada cambie", dijo.

"Creo que la mitad de la parrilla se vio afectada por una peculiaridad en el reglamento de salidas de carrera en Melbourne. Ahora lo sabemos, pero debido a la resistencia de algunos equipos al cambio, tendremos que adaptarnos".

Sin embargo, el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirmó que expresó su preocupación por las salidas hace un año y que le dijeron que era responsabilidad de los equipos diseñar sus coches en función del reglamento.

Añadió que Ferrari actuó en consecuencia con sus decisiones de diseño y que ya ha hecho una concesión a sus rivales al permitir la adición de cinco segundos.

«Creo que ya cambiamos radicalmente la regla de salida con la historia de los cinco segundos», dijo Vasseur.

«Hace un año fui a la FIA y les planteé el problema del procedimiento de salida, diciéndoles que sería complicado. La respuesta fue clara: tenemos que diseñar el coche de acuerdo con la normativa, y no cambiar la normativa para adaptarla al coche».