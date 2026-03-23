Para el ciudadano común: ¿Cómo prepararse para lo que viene?, según Luis Abinader

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El presidente Luis Abinader aseguró con firmeza este domingo que la República Dominicana está preparada para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, al tiempo que enumeró las medidas que ejecuta el Gobierno para amortiguar el impacto del alza de los precios internacionales del petróleo, los combustibles y algunos alimentos.

“Y ante esta coyuntura, nos hemos planteado tres objetivos fundamentales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social. Para ello, seguiremos protegiendo a los hogares más vulnerables, fortaleciendo los programas sociales y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Ya hemos identificado cerca de 10,000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total”, comunicó.

En segundo lugar, dijo, estamos monitoreando los precios de alimentos e insumos agropecuarios e implementaremos nuevamente un subsidio a los fertilizantes, por un monto inicial de 1,000 millones de pesos, para mantener sus precios a los que estaban previo a la crisis. De esta manera, evitar que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos para las familias dominicanas.

Y, en tercer lugar, apuntó, procuraremos sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico, incluso en este contexto internacional complejo. Sabemos que la coyuntura no puede determinar ni deteriorar nuestro futuro.

A través de un mensaje dirigido al pueblo dominicano, transmitido en cadena nacional de radio, televisión y plataformas digitales, explicó con claridad y responsabilidad las implicaciones económicas de la guerra en Irán, un tema que preocupa actualmente al mundo entero. “Permítanme hablarles con franqueza, pero también con serenidad. Sin dramatismos, pero sin evasivas. Cómo se habla cuando un país necesita entender con claridad el momento que está viviendo”.

Tras destacar que hoy el país cuenta con una economía más fuerte, con instituciones más preparadas y con herramientas que permiten actuar con rapidez para amortiguar cualquier impacto que pueda surgir, el jefe de Estado anunció que el Gobierno ha activado ya todos los mecanismos para dar seguimiento diario a la evolución de los precios internacionales y anticipar cualquier impacto en la economía.

Medidas para empresas y ciudadanos (ahorro colectivo)



Optimizar el uso del combustible por parte de la población.

Adoptar el teletrabajo en empresas para reducir consumo de energía y transporte.

Uso eficiente de la energía eléctrica, ante posibles alzas en tarifas.

Actuar con conciencia y eficiencia en el consumo en general (combustible, electricidad y alimentos).