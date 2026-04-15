Inicia en Funglode reunión de la comisión del Gobierno con Leonel Fernández

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.– En estos momentos inició la reunión de la comisión enviada por el presidente Luis Abinader a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), junto al expresidente Leonel Fernández, como parte del encuentro del diálogo nacional propuesto por el Gobierno para encarar la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La comisión gubernamental está integrada por los ministros de la la Presidencia, y de Industria, Comercio y Mipymes, José Ignacio Paliza y Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, y por los viceministros Alexis Cruz (de Hacienda y Economía) y Luis Madera (Presidencia).

La reunión inició pasadas las 6:00 de la tarde de este miércoles.

En el encuentro participan, además, los economistas Haivanjoe Ng Cortiñas, Manolo Pichardo, Rafael Camilo y Daniel Toribio, entre otros miembros del equipo económico del partido Fuerza del Pueblo.

Al término de la reunión, se ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación.