Dan apertura a Juegos Interescolares Los Alcarrizos 2026

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Más de mil y 700 estudiantes de escuelas públicas colegios privados, acompañados por las principales autoridades municipales y nacionales, desfilaron ayer miércoles para dejar inaugurados los Juegos Deportivos Interescolares Distrito 15-01 del municipio de Los Alcarrizos.

La actividad inició con la bendición al todo poderoso la inició el presidente del comité Organizador Pedrito Álvarez y el canto a la patria por la banda de música del centro modalidad en arte María Montez.

El profesor Nathanael García, director de los juegos organizado por los profesores de educación física, destacó la gran importancia tiene el certamen para los estudiantes de la zona.

“Este evento deportivo escolar que tiene una gran significación para los residentes en este municipio, especialmente para los jóvenes y las jóvenes estudiantes del municipio”, precisó García.

Y agregó:” que la “Fiesta del Deporte Escolar”, como son conocidos nuestros juegos, se ha convertido en una marca municipal que posiciona al distrito educativo 15-01 en lo más alto del deporte escolar a nivel nacional, reconociendo que somos el único distrito en realizar unos juegos que involucran el sistema escolar completo, teniendo competencia en todos los niveles, Nivel inicial, Nivel Primario y nivel Secundario que estarán desde hoy compitiendo en distintas disciplinas deportivas”, dijo.

De su lado, Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), felicitó el trabajo que por años vienen llevando a cabo los profesores de educación física, por entender ellos son el alma de lo que se hace en las escuelas dominicanas de esa emblemática demarcación del Gran Santo Domingo como son Los Alcarrizos.

“Estos educadores son los responsables de abrazar la educación física como una asignatura importante en el pensum dominicano”, afirmó.

Señaló que juntar más de 40 escuelas y colegios no es una tarea fácil, por lo que instó a los estudiantes a valor en su justa dimensión el esfuerzo que están haciendo los ejecutivos del m educación, así como también los ejecutivos de esta zona.

“Comentaba con la directora María Castillo que a veces en algunos medios promueven las cosas pequeñas y negativas que suceden en las provincias, nuestros barrios y comunidades, pero la verdad es que de aquí es que sale lo mejor de la sociedad dominicana y Los Alcarrizos es un ejemplo para todo el país”, exclamó.

En el acto también hablaron María Castillo, directora del Distrito Educativo 15-01 en Los Alcarrizos, , enfocada en supervisar la calidad educativa, las condiciones de la infraestructura escolar y la gestión docente, así como el viceministro de Deportes, profesor Fernando Teruel.

El acto efectuado en el complejo deportivo de Los Alcarrizos y llevado a cabo por el comité organizador quien lo Preside, El presidente del comité Pedrito Álvarez, el tesorero Vladimir Melo, los técnicos de educación física Manuel Alcántara y Féliz Minyetti y el director técnico Nathanael García.