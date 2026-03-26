Anuncian Congreso Internacional SLADE 2026: ¿dónde será y qué programa incluirá?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La presidenta Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia (SLADE), Dra. Maribel Lorenzo Linares, anunció la realización del Congreso Internacional SLADE 2026, que se llevará a cabo del 21 al 23 de mayo en el Hotel Barceló San José Palacio, en Costa Rica.

El encuentro, que llevará por título “Estrategias Sustentables en un Mundo Digitalizado”, reunirá a académicos, especialistas y líderes empresariales de distintos países de América Latina y Europa, con el objetivo de analizar los principales desafíos en materia de innovación, sostenibilidad y transformación organizacional.

De acuerdo con la también académica, (Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES-UASD)) y estratega, el congreso incluirá un programa de capacitación centrado en temas como industria 4.0, inteligencia artificial aplicada, economía circular, dirección estratégica, startups de impacto y gestión del capital humano, entre otros.

Lorenzo señaló que este foro internacional busca fortalecer la cooperación regional y promover soluciones estratégicas con enfoque global, en un contexto marcado por la acelerada digitalización y los retos económicos y sociales.

La Sociedad Latinoamericana de Estrategia (SLADE), fundada en 1988, es una organización que impulsa el desarrollo del pensamiento estratégico en la región, integrando a académicos, consultores, empresarios y estudiantes de posgrado.

Maribel Lorenzo Linares cuenta con más de 25 años de trayectoria en docencia, gestión académica y consultoría, con participación en foros internacionales en América y Europa.