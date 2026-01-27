Así nació la historia de amor entre Garbiñe Muguruza y Arthur Borges

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La extenista española Garbiñe Muguruza, campeona de Roland Garros y Wimbledon, ha encontrado fuera de las canchas una historia de amor que parece escrita para la gran pantalla. Su vínculo con el empresario Arthur Borges comenzó en 2021, cuando él, admirador suyo, se acercó en Central Park durante el US Open para pedirle una foto. Ese encuentro fortuito fue el inicio de una relación que hoy se ha convertido en una familia.

En 2024, Muguruza y Borges celebraron su boda en una ceremonia íntima y elegante, que marcó un nuevo capítulo en la vida de la deportista tras anunciar su retiro del tenis profesional. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos de glamour en galas internacionales, como los Premios Laureus en Madrid, y viajes que reflejan su complicidad y cercanía.

El pasado 26 de enero de 2026, la pareja anunció el nacimiento de su primer hijo, al que llamaron Marcos, describiéndolo como “nuestro pequeño milagro”. La noticia fue celebrada por seguidores y medios deportivos, que ven en esta etapa un broche de oro a la carrera y vida personal de Muguruza.