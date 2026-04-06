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¿El autismo es una enfermedad?

No. El TEA es una condición del neurodesarrollo, no una enfermedad ni algo que deba “curarse”. Acompaña a la persona durante toda su vida.

¿Todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual?

No. El funcionamiento intelectual es muy variable. Algunas personas presentan

discapacidad intelectual, otras tienen un rendimiento promedio o incluso

superior.

¿Por qué es importante la evaluación neuropsicológica?

Porque permite conocer cómo aprende, se regula y procesa información la

persona con TEA, facilitando intervenciones ajustadas a sus necesidades reales.

¿El autismo se puede detectar temprano?

Sí. Existen señales de alerta antes de los dos años, y una detección temprana

mejora significativamente el pronóstico.

Vivir Comprender el autismo más allá del diagnóstico Hospital General de la Plaza de la Salud

¿Qué tipo de terapias son más recomendadas?

Las intervenciones deben ser individualizadas y basadas en evidencia, e incluir

apoyo psicológico, terapia del lenguaje y terapia ocupacional cuando sea

necesario.

¿La familia juega un rol importante?

Fundamental. El acompañamiento familiar informado y empático es uno de los

mayores factores de protección para el desarrollo y bienestar de la persona con

TEA.