Consultorio de medicina preventiva
¿El autismo es una enfermedad?
El funcionamiento intelectual es muy variable. Algunas personas presentan discapacidad intelectual, otras tienen un rendimiento promedio o incluso superior.
¿El autismo es una enfermedad?
No. El TEA es una condición del neurodesarrollo, no una enfermedad ni algo que deba “curarse”. Acompaña a la persona durante toda su vida.
¿Todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual?
No. El funcionamiento intelectual es muy variable. Algunas personas presentan
discapacidad intelectual, otras tienen un rendimiento promedio o incluso
superior.
¿Por qué es importante la evaluación neuropsicológica?
Porque permite conocer cómo aprende, se regula y procesa información la
persona con TEA, facilitando intervenciones ajustadas a sus necesidades reales.
¿El autismo se puede detectar temprano?
Sí. Existen señales de alerta antes de los dos años, y una detección temprana
mejora significativamente el pronóstico.
Vivir
Comprender el autismo más allá del diagnóstico
Hospital General de la Plaza de la Salud
¿Qué tipo de terapias son más recomendadas?
Las intervenciones deben ser individualizadas y basadas en evidencia, e incluir
apoyo psicológico, terapia del lenguaje y terapia ocupacional cuando sea
necesario.
¿La familia juega un rol importante?
Fundamental. El acompañamiento familiar informado y empático es uno de los
mayores factores de protección para el desarrollo y bienestar de la persona con
TEA.