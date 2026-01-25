Ballet Dominicano en Europa vuelve a representar al país en FITUR 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ballet Dominicano en Europa (BDE) participó una vez más en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura dominicana en escenarios internacionales.

Con una trayectoria de cuatro años consecutivos participando en Fitur, la compañía presentó diversas coreografías que reflejan la riqueza, diversidad y autenticidad de la danza dominicana. Las presentaciones, realizadas sin voz de apoyo, destacaron por la fuerza expresiva de los bailarines y la fusión de estilos que caracterizan al grupo.

A través de sus proyectos artísticos, el Ballet Dominicano en Europa ha representado dignamente a la República Dominicana en festivales y eventos institucionales, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de los lazos culturales entre el país y Europa.

La compañía está integrada por jóvenes talentos multidisciplinares: Carolin Agüero Madera, Yohsanna María Robles Merán, Sabrina Thais Meléndez Hilario, Nelsy Esmeralda y Carol Brito; así como David Arturo Gómez Arias, Jefry Steury Feliz de León, Jehan Molina Brito y Engels José Méndez Montero, quienes han sido clave en la proyección positiva de la cultura dominicana en el extranjero.

Además de su destacada labor artística, el Ballet Dominicano en Europa desarrolla una importante misión social a través de clases magistrales y programas de acompañamiento dirigidos a jóvenes de la diáspora dominicana. Estas iniciativas han impactado a más de 10,500 beneficiarios en Europa mediante talleres de danza clásica, contemporánea, moderna y folclore dominicano, fomentando la inclusión, la formación artística y el fortalecimiento del vínculo con las raíces culturales dominicanas.