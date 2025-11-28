Barrick Pueblo Viejo celebra graduación de 44 nuevos técnicos en su programa Job Ready

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Zambrana, Cotuí, Sánchez Ramírez. La compañía minera Barrick Pueblo Viejo, celebró hoy la graduación de 44 nuevos técnicos en manejo y destreza, que completaron satisfactoriamente el programa de capacitación Job Ready.

La iniciativa esta diseñada para preparar nuevos talentos en áreas operativa clave de la industria minera.

La actividad, fue encabezada por Yìssel Valera, Presidenta, Isaac Luciano, gerente general de mina y Sandra Mesa, gerente de Recursos Humanos de Barrick Pueblo Viejo.

Desde su creación en el año 2021, el programa Job Ready, se ha consolidado como una plataforma efectiva para formación técnica y la inserción laboral.

Ha la fecha, 16 grupos y 250 participantes han completado satisfactoriamente el programa de formación técnica educativa.

De ellos, 214 han sido contratados por la empresa minera que opera en pueblo viejo Cotuí, alcanzando una tasa laboral del 86%, uno de los principales parámetros que ha ido marcado por el éxito de dicha iniciativa.

Mujeres se Empoderan

En la entrega actual de la nueva matricula de los 44 nuevos graduandos, 34 son mujeres y 10 son hombres, reflejando el compromiso continuo en la minera con la equidad.

De acuerdo a la información suministrada por Barrick Pueblo Viejo, gracias a programas como Job Ready, la participación femenina en la minería ha aumentado de un 3% en el 2019 a un 28% en el 2025, lo que a su vez, se refleja como un hito en la minería nacional.