Cáncer de próstata: el importante papel de la detección temprana y el soporte emocional

El cáncer de próstata, el principal de los cánceres padecidos por los hombres dominicanos, tiene un componente emocional y social, además del impacto físico.

Así lo aseguró el oncólogo clínico Ramón Ulerio Reyes, quien afirmó que muchos pacientes requieren apoyo psicológico, orientación profesional y acompañamiento familiar para afrontar el diagnóstico y el proceso terapéutico.

El especialista advierte que esta patología cancerígena no sólo afecta a adultos mayores o pacientes con el PSA.

“Aunque la mayoría de los casos se diagnostican entre los 65 y 75 años, en los últimos años se observa un incremento en hombres de 40 a 50 años, atribuido a predisposición genética, cambios en el estilo de vida y mayor acceso a pruebas de tamizaje".

Ramón Ulerio Reyes

Explicó que el cáncer de próstata puede ser silencioso en sus primeras etapas, pero detectarlo a tiempo marca la diferencia entre un tratamiento sencillo y una enfermedad avanzada, por lo que resaltó la importancia de la detección temprana salva vidas y preserva la calidad de vida.

El doctor Ulerio, miembro del cuerpo médico del centro Oncología & Especialidades, ubicado en Santiago y Mao, informó que esta enfermedad constituye uno de los tumores malignos más frecuentes en hombres, especialmente a partir de los 50 años.

“Se origina en la glándula prostática, ubicada bajo la vejiga y, aunque puede avanzar sin causar síntomas, cuando se detecta en fases tempranas alcanza altos índices de curación”, recalcó.

Enfatizó la importancia de fortalecer la educación preventiva y garantizar el acceso oportuno a evaluaciones diagnósticas.

Factores

El miembro de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) destacó que diversos factores influyen en el desarrollo de esta enfermedad, como la edad, los antecedentes familiares y la genética hereditaria, particularmente mutaciones como BRCA2.

También se ha documentado una mayor incidencia en hombres afrodescendientes por razones biológicas y de acceso a salud, añadió y puntualizó que se suman también factores modificables como el peso, la alimentación y la actividad física.

El especialista indicó que, debido a que en sus etapas iniciales el cáncer de próstata suele ser asintomático, la recomendación es iniciar chequeos preventivos anuales desde los 40 años, especialmente en personas con factores de riesgo.

Con análisis de PSA (Antígeno Prostático Específico) y el tacto rectal, los cuales, combinados, permiten detectar alteraciones tempranas, específico que cuando existen dudas o resultados sospechosos, se complementa con sonografía prostática transrectal y resonancia magnética multiparamétrica, que ofrecen mayor precisión.

Detalló que la confirmación diagnóstica se obtiene únicamente mediante biopsia y posteriormente, estudios de imágenes como tomografía, resonancia o PET-CT con PSMA permiten clasificar la enfermedad y definir el manejo más adecuado.

Tratamiento

El médico graduado magna cum laude en la UASD y con especialidad en Oncología Médica en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología de La Habana, enfatizó que depende del estadio y agresividad del tumor, la edad y el estado general del paciente.

Sostuvo que las opciones actuales incluyen vigilancia activa en casos de bajo riesgo; cirugía mediante técnicas abierta, laparoscópica o robótica; radioterapia de alta precisión; terapia hormonal; y en escenarios avanzados, quimioterapia, inmunoterapia, radiofármacos e inhibidores de PARP.

Comentó que la selección terapéutica ideal se toma en comités multidisciplinarios que integran oncólogos, urólogos, radioterapeutas, psicólogos y otros profesionales, asegurando un abordaje integral.

“En los últimos años, los avances han transformado el pronóstico del cáncer de próstata. La inteligencia artificial aplicada a imágenes permite identificar tumores agresivos con mayor exactitud; biomarcadores moleculares como PCA3, PHI y 4Kscore ayudan a distinguir entre tumores de bajo y alto riesgo; la cirugía robótica reduce complicaciones como incontinencia o disfunción eréctil; y la radioterapia guiada por imagen minimiza efectos secundarios”.

También mencionó la medicina personalizada, basada en genética y perfil molecular, que evita tratamientos innecesarios y mejora la calidad de vida del paciente.

El centro Oncología y Especialidades, en el cual presta servicio Ulerio, se dedica a la detección precoz, diagnóstico y tratamiento de cáncer y otras especialidades médicas.