BDS|Littler y la Confederación Patronal de República Dominicana firman acuerdo de cooperación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

BDS|Littler, firma especializada en derecho laboral, y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), anunciaron la firma de un acuerdo de cooperación orientado a fortalecer el acceso a asesoría técnica y consultoría legal en materia laboral para las empresas afiliadas a la organización empresarial.

El acuerdo, firmado el pasado 20 de noviembre en la ciudad de Santo Domingo por Javier A. Suárez A., socio de BDS|Littler, y Lissette Dumit, directora ejecutiva de COPARDOM, con la presencia de Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDOM y de Francisco Salas, socio cofundador de BDS|Littler, el acuerdo establece un marco de colaboración que permitirá a los socios de la confederación acceder a consultorías especializadas en derecho laboral y de la seguridad social.

“Este acuerdo reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de las relaciones laborales en el país y con la promoción de prácticas empresariales responsables. Desde BDS|Littler, es un honor acompañar a COPARDOM y a sus empresas afiliadas mediante un enfoque preventivo, técnico y orientado a la toma de decisiones informadas”, afirmó Javier A. Suárez A., socio de BDS|Littler República Dominicana.

Dentro de los términos pactados, BDS|Littler ofrecerá a los afiliados de COPARDOM consultoría legal gratuita, distribuida en sesiones virtuales dirigidas a resolver inquietudes sobre la normativa laboral vigente, prácticas preventivas y gestión de las relaciones de trabajo.

“Para COPARDOM, esta alianza representa un paso significativo en nuestro esfuerzo por brindar a las empresas afiliadas herramientas confiables y actualizadas para la gestión laboral. Contar con el respaldo técnico de BDS|Littler fortalece nuestra misión de apoyar al sector empleador y promover un clima de trabajo más seguro, competitivo y alineado con las mejores prácticas”, manifestó Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDOM.

La coordinación de las consultas estará a cargo de la dirección ejecutiva de COPARDOM, las orientaciones brindadas tendrán un carácter estrictamente consultivo e informativo, sin implicar representación legal ni servicios adicionales, manteniéndose en una estricta confidencialidad.

Sobre BDS Asesores

BDS Asesores, fundada en 1997, es la firma líder de abogados especialistas en derecho laboral en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que brinda asesoría preventiva y correctiva en conflictos laborales individuales y colectivos a múltiples organizaciones, empresas locales y multinacionales.

Desde el 1° de octubre del 2013, BDS Asesores se encuentra asociada con la firma estadounidense Littler Mendelson, P.C. (Littler), la firma de abogados más grande del mundo especializada en la representación del sector empleador en materia de derecho laboral, en una estrategia denominada Littler Global, lo que le permite alinear sus exitosas prácticas con un impecable servicio al cliente que trasciende las fronteras nacionales.

Sobre COPARDOM

La Confederación Patronal de la República Dominicana es la entidad que agrupa a empresas y asociaciones del sector empleador, promoviendo el desarrollo, defensa y fortalecimiento del empresariado dominicano a través de programas, servicios y acciones estratégicas.