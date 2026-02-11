"La Boda de Frank y Mechy” se muda al bar del Gran Teatro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. RD. “La Boda de Frank y Mechy”, obra teatral inmersiva escrita y dirigida por la dramaturga argentina Lorena Oliva, regresa, esta vez a Santiago, de la mano de Carmen María Grullón y Marcela Mirabal Productoras Ejecutivas, como parte de un esfuerzo de aumentar la oferta artística y cultural de la ciudad corazón.

La Boda de Frank y Mechy, producción artística de Teatro Alternativo, se presentará los próximos miércoles 11 y jueves 12 de febrero a las 8:00 p. m en el Bar Moisés Zouain del Gran Teatro del Cibao, y promete al espectador una experiencia en la que las apariencias engañan y el público es el invitado de honor, ya que en esta boda, todos tienen un rol y juntos descubrirán los secretos detrás de esta celebración.

Esta edición, dedicada al público de Santiago, cuenta con la participación de Noel Ventura, Sabrina Estepan, Indhirita Acosta y Josué Hirujo, como artistas invitados, así que prepárense para ser más que simples observadores, porque en “La Boda de Frank y Mechy”, no hay público, sino invitados inmersos en una trama nupcial llena de misterio, sorpresas y risas.

Las entradas a la boda incluyen brindis, bizcocho y la vibrante atmósfera musical de un DJ, creando el ambiente perfecto para celebrar, cruzar la cuarta pared y convertirse en parte activa de la narrativa de la pieza.