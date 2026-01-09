Bruno Mars anuncia gira que incluye parada en Madrid

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El cantante estadounidense Bruno Mars ha anunciado su nueva gira internacional que le llevará este 2026 por grandes estadios de América y Europa con su último álbum titulado ‘The Romantic’, y que incluye una parada en Madrid el 10 de julio en el Riyadh Metropolitano.

Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas (EE.UU.) en abril y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre.

Acompañando a Mars en todas las fechas estará su colaborador de Silk Sonic, Anderson .Paak, como DJ Pee .Wee.

Los teloneros incluyen a Victoria Monét, Raye y Leon Thomas.

Primer álbum de estudio en 6 años

‘The Romantic Tour’ es una producción de Live Nation que abarca casi 40 espectáculos en Norteamérica y Europa y en ella pondrá en escena las nuevas composiciones de su primer álbum de estudio en seis años.

El cantante y compositor nacido en Hawái anuncio en su perfil de redes sociales esta semana que ‘The Romantic’ será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde ’24K Magic’, lanzado en 2016.

En un post en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores.

Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco ‘An Evening With Silk Sonic’, y les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, mejor interpretación de ‘R&B’ y mejor canción de ‘R&B’, recuerda la revista Variety.

A la cabeza en las listas de éxitos

Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones.

‘Die With a Smile’, su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año, coronando el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify, señala la publicación.