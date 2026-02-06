El café en casa más allá de la greca tradicional

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

El aromático y rico café, compañero por excelencia, especialmente de las mañanas y las medias tardes, es bebida que se caracteriza también por ser uno de los motivos más usados para encuentros, reuniones entre familiares y amigos para tratar temas diversos, o bien para ponerse al día.

Esta tradicional bebida de aromática, penetrable no solo en el olfato, sino a nivel sensorial, cuya usanza en la preparación casera se limitaba a un colador de tela, al menos en República Dominicana, varias décadas atrás, hoy día cuenta con una diversidad de formas modernas de elaboración al gusto y elección de los amantes de esta.

Hay que resaltar, sin embargo, que el colador de tela igualmente se ha modernizado y ha vuelto a estar presente en las encimeras de las cocinas dominicanas, básicamente en las de quienes apuestan a lo retro.

Más allá de la greca

Tanto si se prefiere caliente para días fríos como los actuales, e igualmente frío para cuando las temperaturas suben, hay máquinas para hacer su café casero dejando atrás las grecas tradicionales.

Café

Entre las novedades de cafeteras destacan: la denominada ‘Chemex’, cuyo método de preparación consiste en un café manual por goteo. Su diseño es en forma de reloj de arena elaborado en vidrio de borosilicato, el cual es bastante resistente al calor con un círculo o cuello de madera.

Está también la cafetera para ‘cold brew’ para café infusionado frío; la greca eléctrica con filtros, una de las más populares, y la máquina que permite hacer el rico capuccino casero. .