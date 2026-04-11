Cannes 2026 con fuerte presencia hispana

Publicado por Anthony James Faure Creado: Actualizado:

Especial para ¡Hoy!

La Selección Oficial de la 79ª edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo en la Croisette, fue anunciada recientemente, entre grandes maestros y fuerte presencia hispana.

Thierry Frémaux e Iris Knobloch revelaron una programación marcada por el regreso de grandes autores del cine mundial, una fuerte presencia del cine en español, y una competencia oficial dominada por nombres ya consagrados en la historia del festival.

Por primera vez, tres películas españolas competirán simultáneamente por la Palma de Oro: “Amarga Navidad” de Pedro Almodóvar, “El ser querido” de Rodrigo Sorogoyen, y “La bola negra”, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Se trata de un momento histórico para el cine español en Cannes. Almodóvar vuelve con una tragicomedia íntima sobre el duelo y la creación; Sorogoyen regresa tras el éxito internacional de “As Bestas”; y Los Javis debutan en competición con una obra inspirada en un texto inacabado de Federico García Lorca.

La presencia hispanohablante no termina ahí. En la selección Una Cierta Mirada destacan también dos títulos latinoamericanos muy esperados: la chilena Manuela Martelli presentará “El deshielo”, mientras que la costarricense Valentina Maurel competirá con “Siempre soy tu animal materno”, confirmando el excelente momento del cine latinoamericano en las selecciones paralelas.

Entre los regresos más celebrados está el del japonés Hirokazu Koreeda, ganador de la Palma de Oro en 2018 por “Shoplifters”, quien vuelve a competir con “Sheep in the Box”, descrita como una historia futurista sobre una pareja en duelo que lleva a casa a un niño humanoide. También regresa el iraní Asghar Farhadi, uno de los cineastas más admirados del cine contemporáneo, con “Parallel Tales”, uno de los títulos más esperados de esta edición.

La competición reúne además a varios cineastas ya premiados en Cannes: el rumano Cristian Mungiu, Palma de Oro en 2007 por “4 meses, 3 semanas y 2 días”, presenta “Fjord”; el japonés Ryusuke Hamaguchi, Gran Premio en 2021 con “Drive My Car”, regresa con “All of Sudden”; y el húngaro László Nemes, Gran Premio en 2015 por “Son of Saul”, competirá con “Moulin”. También figuran el belga Lukas Dhont, el polaco Pawel Pawlikowski y el ruso Andrey Zvyagintsev, habituales favoritos de los grandes festivales.

Desde Estados Unidos, el único filme norteamericano en competición será “The Man I Love”, del siempre delicado Ira Sachs, mientras que fuera de competición destaca el regreso de Nicolas Winding Refn con “Her Private Hell”, su primer largometraje desde “The Neon Demon”. El filme marca uno de los regresos más intrigantes del año.

En las sesiones de medianoche, el irreverente francés Quentin Dupieux vuelve a Cannes con “Full Phil”, prometiendo otra de sus comedias absurdas y excéntricas, siempre esperadas por los fieles de su universo surrealista.

La película inaugural será “La Vénus Électrique”, de Pierre Salvadori, fuera de competición, mientras que en Cannes Première sobresale otra curiosidad: el debut como director de John Travolta con “Propeller One-Way Night Coach”. Esta edición también rendirá homenaje con Palmas de Oro honoríficas a Barbra Streisand y Peter Jackson.

Pero Cannes 2026 no será solamente una vitrina artística. En un momento en que la industria independiente busca redefinir su valor económico, el Mercado Internacional del Cine vuelve a ser la parada más importante del ecosistema cinematográfico mundial. Sundance suele marcar el tono del año, pero tras una edición reciente con señales contradictorias, algunos vieron renovado entusiasmo comprador, otros señalaron acuerdos menos sólidos de lo esperado, será Cannes quien realmente mida la temperatura del mercado. Durante estos doce días de mayo, no solo se descubrirán futuras Palmas de Oro: también se pondrá a prueba cuánto vale hoy una película independiente en el mercado global.

Con menos presencia de grandes estudios de Hollywood y una apuesta clara por el cine de autor internacional, Cannes 2026 se perfila como una edición muy cinéfila, abierta a grandes nombres, nuevos talentos y una notable diversidad de voces. Una selección que promete emoción, riesgo y descubrimientos bajo el sol de la Croisette.