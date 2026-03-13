Documental dominicano es reconocido en Cannes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A propósito de que acaba de llegar al país el premio obtenido en el Festival de Cannes, la producción del documental dominicano “Diablos Cojuelos: El Corazón de La Vega”, dirigido por Denny Féliz y Félix Limardo, celebra el premio a “Best Director Documentary Feature” en el World Film Festival de Cannes.

El reconocimiento que, coloca al tradicional carnaval vegano en uno de los escenarios cinematográficos más prestigiosos del mundo, retrata la riqueza cultural del Carnaval de La Vega, una de las celebraciones populares más emblemáticas de la República Dominicana, cuya historia se remonta a más de cinco siglos. Cada febrero, las calles de la ciudad se llenan de máscaras coloridas, tambores y personajes tradicionales encabezados por el icónico Diablo Cojuelo, figura que se ha convertido en símbolo de identidad cultural para generaciones de dominicanos.

El documental explora el origen histórico de este personaje, cuya raíz se encuentra en la literatura satírica del Siglo de Oro español, particularmente en la obra El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara. Con el paso del tiempo, esta figura literaria cruzó el Atlántico y evolucionó en la isla hasta convertirse en el protagonista del carnaval dominicano, transformado en máscara, danza y tradición popular.

El audiovisual presenta las voces vinculadas al desarrollo del carnaval, entre ellas Yamel Castro, Yanio Concepción, Dagoberto Tejeda, Carlos Cayoya Marte, José Rafael Bule Lantigua, César Abreu, Letty Rivera, Orlando Lora y otros.