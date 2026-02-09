Carnaval Bonao 2026: Música, colorido y alegría

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

El Carnaval Bonao 2026 continuará su calendario artístico este domingo 8 de febrero con un concierto que tendrá como protagonistas a la exponente urbana La Insuperable y al merenguero Mario Ferreira, en la segunda salida del tradicional desfile de macaraos y los personajes del carnaval.

La presentación está pautada para las 8:00 de la noche en la calle Duarte, donde cada año se congregan miles de personas para disfrutar de una de las expresiones culturales más emblemáticas de la la región del Cibao.

Las actividades del carnaval continuarán los domingos 8, 15 y 22 de febrero, y concluirán el domingo 8 del mes de marzo con un desfile regional.

Carnaval

El evento será transmitido por televisión a nivel nacional e internacional a través de Yuna Vision, canal 10 de Telecable, y YouTube, desde Bonao para todo el país.

Cada domingo de febrero arranca el sonar de los pitos, las vejigas, los cascabeles y la alegría, con la salida de los macaraos agrupados en más de 100 grupos en la zona céntrica del carnaval que es el parque Duarte.

Los Dragones, Los Furiosos, Los Guepardos. Los Toletes, Los Leones, Las Hienas, Los Callejeros, Los Titanes, Las Panteras, Los Indetenibles, Los Guacamayos, Los Poderosos, Los Salvajes, Las Criaturas, Los Caraduras, Los Halcones, Los Bad Boy, entre otros, así como disfraces individuales, desfilan por las calles de la periferia del parque Duarte los domingo de febrero.

Carnaval

La producción general del Carnaval Bonao 2026 está a cargo de Cesar Cerda y la directiva de Cocabo. Además de los conciertos, las transmisiones contarán con la animación de figuras reconocidas del entretenimiento como El Supérpana, Santiago Acevedo, Reynaldo Sánchez y Pamela Suárez, entre otros.

El Carnaval Bonao es considerado uno de los más importantes del país por su historia, su organización y la masiva participación del público, consolidándose cada año como un referente cultural y festivo a nivel regional.

Las actividades del Carnaval Bonao 2026 se extienden durante todo febrero, con conciertos y desfiles que resaltan la rica tradición cultural de estas festividades carnavalescas.