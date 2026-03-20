Sin carne y sin pasar hambre: proteínas ideales para esta Semana Santa

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La Semana Santa en República Dominicana suele estar marcada por tradiciones culinarias que reducen o eliminan el consumo de carne, especialmente en los días de mayor recogimiento.

Sin embargo, la ciencia nutricional recuerda que existen múltiples alternativas para mantener una dieta equilibrada y rica en proteínas sin necesidad de recurrir a productos cárnicos.

Las legumbres como lentejas, garbanzos y habichuelas son una fuente esencial de proteínas vegetales, además de aportar fibra y minerales que favorecen la digestión y la salud cardiovascular. Combinadas con cereales como arroz o maíz, ofrecen un perfil de aminoácidos completo, similar al de las proteínas animales.

Legumbres (Fuente externa)

Otra opción son los huevos, que constituyen una proteína de alta calidad y pueden prepararse en diversas recetas tradicionales de la temporada. Asimismo, los pescados y mariscos, permitidos en muchas dietas de Semana Santa, aportan omega-3 y nutrientes esenciales para el sistema nervioso y el corazón.

No lavar los huevos antes de ponerlos en la heladera (Shutterstock)

Las semillas y frutos secos como almendras, nueces, maní y chía también se convierten en aliados importantes, ya que proporcionan proteínas, grasas saludables y saciedad, ideales para quienes buscan mantener energía durante los días de ayuno parcial.

En el ámbito más innovador, las harinas de legumbres y los derivados de la soya (como el tofu y la leche de soya) se han popularizado como alternativas versátiles en la cocina, capaces de sustituir la carne en guisos, sopas y platos principales.