Insectos
Cómo evitar chinches al viajar: recomendaciones clave
Antes de instalarte, revisa cuidadosamente las zonas donde suelen esconderse: colchones, esquinas de la cama, cabeceros, cortinas y bordes de alfombras. Presta atención a pequeñas manchas marrones o restos visibles.
La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y muchas personas aprovechan los días libres para viajar. Sin embargo, hay un detalle que puede arruinar la experiencia: los insectos, específicamente chinches.
Según Infobae, hoteles y algunos destinos turísticos pueden estar infestados por Cimex lectularius (chinches de cama).
El constante movimiento de huéspedes favorece su propagación y supervivencia. Incluso cuando hay limpieza frecuente, estos insectos pueden ingresar por distintas vías y pasar desapercibidos debido a su pequeño tamaño.
A continuación, una serie de recomendaciones de Infobae para evitar inconvenientes durante tus viajes:
Recomendaciones para prevenir contacto con chinches
Investiga antes de reservar alojamiento
Lee opiniones recientes del lugar donde te hospedarás. Verifica si existen reportes de chinches en plataformas de reseñas o sitios especializados.
Inspecciona la habitación al llegar
Antes de instalarte, revisa cuidadosamente las zonas donde suelen esconderse: colchones, esquinas de la cama, cabeceros, cortinas y bordes de alfombras. Presta atención a pequeñas manchas marrones o restos visibles.
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Mantén el equipaje elevado
Coloca las maletas en superficies alejadas del suelo, como estantes o soportes metálicos. Evita ponerlas sobre camas o alfombras.
Usa fundas protectoras
Si es posible, utiliza fundas de cierre hermético para el equipaje, diseñadas para impedir el ingreso de chinches.
Empaca de forma inteligente
Guardar la ropa en bolsas selladas al vacío reduce el riesgo de que los insectos se oculten entre las prendas.
Lava la ropa al regresar
Al volver del viaje, lava toda la ropa con agua caliente y sécala a altas temperaturas para eliminar cualquier rastro.
Vigila en el transporte público
En trayectos largos, como trenes o aviones, revisa los asientos y áreas cercanas para descartar señales de infestación.
Evita muebles usados
Si compras artículos de segunda mano durante el viaje, inspecciónalos cuidadosamente antes de llevarlos a casa.
Considera el uso de repelentes
Algunos sprays especializados pueden ayudar a crear una barrera preventiva. Consulta con expertos sobre opciones efectivas.