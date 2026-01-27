¿Comer carne causa cáncer? Lo que realmente indican los estudios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hace 16 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a alertar sobre los posibles riesgos para la salud asociados al consumo de carne, especialmente cuando se trata de carne roja y carne procesada.

En 2014, un comité asesor internacional recomendó que ambos tipos de carne fueran considerados prioridad de evaluación por el Programa de Monografías de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). La recomendación se basó en estudios epidemiológicos que sugerían que un alto consumo de carne roja o procesada podría estar vinculado con pequeños aumentos en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

Aunque estos incrementos de riesgo son considerados modestos, la IARC destacó su relevancia desde el punto de vista de la salud pública, debido a que el consumo de carne es elevado a nivel mundial y continúa en aumento, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Por esta razón, el organismo consideró necesario ofrecer evidencia científica confiable sobre la relación entre el consumo de carne y el cáncer.

En 2015, tras analizar una serie de estudios, la mayor organización de consumidores de España (OCU) explicó que la carne procesada -como salchichas, embutidos, carnes ahumadas y enlatadas- fue incluida en una categoría de sustancias con relación probada con un aumento del riesgo de cáncer.

Tanto en el caso de la carne procesada como de la carne roja, los datos se refieren principalmente a cánceres del tracto digestivo, en especial cáncer de colon y recto.

Los estudios evaluados por la IARC indicaron que cada 50 gramos diarios de carne procesada se asocian con un aumento del 18 % en el riesgo de cáncer de colon. Sin embargo, la OCU subraya que esto no significa que consumir esa cantidad implique automáticamente una probabilidad del 18 % de desarrollar la enfermedad, como se ha interpretado erróneamente en algunos casos.

La organización aclara además que, aunque el incremento del riesgo existe, este es relativamente pequeño si se compara con otros factores mucho más determinantes, como el tabaquismo, el consumo habitual de alcohol, la obesidad o el sedentarismo. Aun así, insiste en la recomendación de moderar el consumo de carne procesada, evitando lecturas alarmistas o simplificadoras del tema.