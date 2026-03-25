Cedimat recibe reconocimiento Empresa de Excelencia Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat) fueron galardonados con la distinción “Empresa de Excelencia Nacional Platinum” y recibieron la Medalla Empresa de Excelencia.

El reconocimiento fue hecho por su liderazgo visionario, y su compromiso con la innovación y perseverancia, en el marco del III Encuentro de Excelencia Nacional Eco-Verde República Dominicana 2026.

Cedimat, con 27 años al servicio de la salud y la tecnología médica, fue reconocida por su modelo de excelencia empresarial, su aporte a la calidad de vida de la sociedad dominicana y su compromiso con la responsabilidad social.

Refiere que continúan fortaleciendo su oferta de servicios especializados, expandiéndolo a la atención pediátrica, con enfoque en especialidades de urología, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía general y cirugía cardiológica pediátrica, respaldadas por tecnología de vanguardia.